Premier League: service minimum pour Chelsea avant Lille, première victoire pour Marsch avec Leeds

A quatre jours du déplacement à Lille, Chelsea s'est imposé 1-0 sur sa pelouse face à Newcastle, ce dimanche en Premier League. De son côté, Jesse Marsch a remporté sa première victoire avec Leeds face à Norwich (2-1).

Service minimum pour Chelsea. A quatre jours du déplacement à Lille pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions et dans un climat pesant, les Blues ont attendu les dernières minutes pour se débarrasser de Newcastle (1-0) à Stamford Bridge. Dans une rencontre où les hommes de Thomas Tuchel ont largement monopolisé le ballon (70%), les occasions ont été très rares et pas vraiment dangereuses pour Dubravka.

Mais Chelsea a su piquer au meilleur des moments sur une réalisation clinique de Kai Havertz, auteur d'un contrôle porte-manteau parfait sur un service de Jorginho. Distancé dans la course au titre, Chelsea reste solidement installé sur la troisième marche du podium, avec sept points d'avance sur Manchester United, qui compte un match supplémentaire.

La première victoire pour Jesse Marsch

A la recherche de sa première victoire avec Leeds depuis son arrivée, Jesse Marsch est passé par toutes les émotions ce dimanche face à la lanterne rouge Norwich (2-1). La joie d'abord, puisque son équipe a été bien lancée par Rodrigo en début du match. La rage, ensuite, puisque les Peacocks ont souffert en seconde période et se sont fait rejoindre dans le temps additionnel sur une réalisation de Mclean à la 91e minute. Et la délivrance trois minutes plus tard, lorsque Gelhardt a surgi pour donner la victoire à son équipe et stopper la terrible série de six défaites consécutives. Leeds respire et enfonce les Canaries.

La belle image de l'après-midi anglaise était au stade olympique de Londres, où Andriy Yarmolenko a dédié le but de l'ouverture du score au peuple ukrainien. En larme, l'attaquant a été chaleureusement applaudi par les fans des Hammers, qui ont également apprécié le but de Fornals dans les dix dernières minutes. Malgré la réduction du score de Ramsey (2-1), West Ham reprend la 5e place à Arsenal, qui reçoit Leicester à 17h30.

En revanche, les sourires ont disparu des visages des supporters d'Everton. 17e au coup d'envoi de cette 29e journée, les Toffees ont été battus à Goodison Park par Wolverhampton (0-1) et voit Watford, vainqueur de Southampton (2-1), revenir à hauteur. Après quatre matchs sans victoire, les coéquipiers de Moussa Sissoko se sont arrachés pour l'emporter au St Mary's Stadium grâce au doublé de Cucho Hernandez.