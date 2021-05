Newcastle-Manchester City: dans un match fou, Torres marque un triplé dont un des buts de l'année

Ferran Torres a marqué l'un des buts de l'année en Premier League, ce vendredi lors de la victoire 4-3 de Manchester City face à Newcastle (36e journée). L'ailier espagnol a fini la soirée avec un triplé.

Un triplé, avec un but exceptionnel, et les trois points. Voilà qui résume la belle soirée de Ferran Torres, titulaire vendredi soir lors de la spectaculaire victoire 4-3 de Manchester City sur la pelouse de Newcastle United. Le milieu offensif espagnol de 21 ans a fait sensation en réussissant une aile de pigeon pour reprendre un coup franc et marquer le deuxième but mancunien du match (42e, 2-1).

Ferran Torres s'est ensuite offert deux buts opportunistes en deux minutes, en seconde période (64e, 66e). Sa dernière réalisation a permis de donner aux Skyblues de passer définitivement en tête dans cette rencontre qui a connu deux renversements de situation.

Deux penalties pour Newcastle

Face à une équipe remaniée du champion d'Angleterre, avec notamment le gardien vétéran Scott Carson, Newcastle a ouvert le score grâce à Emil Krafth (25e). Les hommes de Pep Guardiola s'en sont remis à João Cancelo pour égaliser (39e), avant de prendre l'avantage sur l'acrobatie de Ferran Torres.

Mais juste avant la pause, Joelinton a ramené Newcastle à 2-2 sur penalty (45e+6). Joe Willock a également eu l'occasion de transformer un deuxième penalty, mais sa tentative a été arrêtée par le gardien. Il a néanmoins pu reprendre le ballon pour redonner aux Magpies un avantage (62e) qui n'aura donc pas tenu bien longtemps.

Manchester City compte désormais 12 victoires de suite à l'extérieur en championnat. C'est la plus longue série réalisée parmi l'élite du football anglais depuis 1888.