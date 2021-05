Manchester City: Scott Carson titulaire surprise, dix ans après son dernier match de Premier League

A 35 ans, le portier anglais Scott Carson a été aligné par Pep Guardiola pour défier Newcastle, ce vendredi. Une belle récompense pour celui qui n'était plus apparu en Premier League depuis 2011.

C’est la surprise du jour dans le onze de Manchester City. Le titre de champion déjà en poche, Pep Guardiola a décidé d’aligner le vétéran Scott Carson (35 ans) pour affronter Newcastle (sur RMC Sport), ce vendredi, pour le compte de la 36e journée de Premier League.

Un petit événement puisque son dernier match dans l’élite du football anglais remontait au 22 mai 2011. Phil Foden avait alors dix ans... Le gardien anglais, lui, portait les couleurs de West Bromwich, après avoir évolué à Leeds, Liverpool, Charlton ou encore Aston Villa. Sa carrière l’a ensuite amené en Turquie, à Bursaspor, avant un retour en Angleterre en 2013. D'abord à Wigan, puis à Derby County, en Championship.

"Je n'ai jamais abandonné"

C'est à l'été 2019 que Manchester City, en quête d'un troisième gardien pour épauler Eduardo et Claudio Bravo, s'est tourné vers lui. Toujours prêté par Derby County, il n'avait pas encore eu l'occasion de jouer pour les Skyblues. C'est désormais chose faite avec cette titularisation à St James' Park. "Je l'ai appris hier. Je pensais que mon histoire en Premier League était terminée, mais je n'ai jamais abandonné et j'ai ma chance ce soir. J'ai été surpris, mais depuis que je suis, je travaille aussi dur que possible. C'est ce qu'a vu le coach", a-t-il confié avant le coup d'envoi au micro de Sky Sports. Pour Guardiola, il était logique de récompenser celui qui compte quatre sélections avec les Three Lions, un élément très apprécié en interne.

"Il nous aide beaucoup en dehors du terrain, c'est un plaisir de le laisser jouer, a appuyé Guardiola. Tout le monde, pas seulement moi, veut le voir jouer parce qu'il joue un rôle important dans le groupe et dans le vestiaire. Son caractère, sa personnalité. Tout le monde est important, peu important qu'il soit jeune ou moins. Tout le monde l'adore, on veut le laisser jouer pour qu'il fasse partie de ce succès." Comme tous les joueurs de City, Carson a eu droit à une belle haie d'honneur de la part des Magpies, pour saluer le septième titre de champion des Skyblues. Le premier pour le natif de Whitehaven.

