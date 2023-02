Newcastle: recrue phare de l'hiver, Gordon est déjà dans le collimateur des autorités (et des tabloïds)

Arraché à Everton par Newcastle cet hiver pour la somme de 50 millions d'euros, Anthony Gordon a été surpris au volant de son véhicule par les tabloïds, malgré une suspension de permis. Il risquerait des poursuites.

Formé à Everton, Anthony Gordon (21 ans) a décidé de quitter son club où il a gravi les échelons afin de rejoindre le projet ambitieux de Newcastle. Recruté pour environ 50 millions d'euros, l’attaquant aux trois buts en 16 matchs de Premier League a pour mission d’aider les Magpies à consolider leur place dans le top 4, et ainsi décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Mais l’Anglais pourrait ne pas avoir la liberté d’exprimer son talent sur le terrain pendant un moment. Pour cause, ce dernier risque selon The Sun une peine d’emprisonnement pour avoir été au volant de sa Mercedes, et ce, malgré une suspension de permis. Ceci faisait suite à des excès de vitesse et des infractions de stationnement.

La police entretient le flou

De son côté, la police de Northumbrie n’a pas confirmé ces informations: "Comme c'est la pratique habituelle, nous ne confirmerions pas ou ne nierions pas l'identité de toute personne qui peut ou non faire partie d'une enquête de police et qui n'a pas été inculpée d'une infraction pénale." Newcastle de son côté n’a pas encore émis de commentaire sur le sujet.

En attendant d’en savoir plus sur ce dossier, c’est sur le terrain que Gordon devra convaincre les fans des Magpies que l’investissement consenti pour le recruter sera vite rentabilisé. Devant la presse, Eddie Howe s’est montré certain que l’ancien d’Everton aura un rôle important à jouer dans la deuxième partie de la saison: "C'est un jeune joueur qui a un énorme potentiel pour avoir un gros impact sur notre saison. Il est très rapide, très dynamique et il est polyvalent (…) Le meilleur reste à venir de sa part." À voir si le joueur fera ses premiers pas ce samedi, à l’occasion du match contre West Ham (à 18h30).