Mercato: Newcastle voudrait recruter trois joueurs de Chelsea d'un coup

Candidat au podium en Premier League, Newcastle souhaiterait se renforcer avec trois seconds couteaux de Chelsea. Selon la presse britannique, les Magpies cherchent à mettre la main sur Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek et Hakim Ziyech.

Bruno Guimaraes touché à la cheville et peut-être absent pour plusieurs semaines, Newcastle devrait chercher à recruter au milieu de terrain pendant le mercato hivernal. Selon les informations du journal The Telegraph, les Magpies ont ciblé plusieurs joueurs de Chelsea pendant le mois de janvier. Dans l'entrejeu, Eddie Howe souhaite plus de profondeur et rêverait ainsi d'attirer Conor Gallagher et Ruben Loftus-Cheek.

Les deux milieux anglais des Blues se contentent jusqu'ici d'un rôle de remplaçants du côté de Londres et la perspective de gagner du temps de jeu à Newcastle pourrait bien les séduire. Si Graham Potter, en poste à Chelsea, ne devrait pas être très emballé par un départ de Conor Gallagher (24 apparitions pour 950 minutes) et Ruben Loftus-Cheek (20 apparitions pour 1230 minutes), l'entraîneur sera peut-être obligé de faire de la place dans son groupe pour intégrer les recrues en Premier League ou en Ligue des champions.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Ziyech barré les recrues des Blues?

En cas d'échec pour convaincre l'un des deux Anglais de Chelsea, Eddie Howe garderait aussi dans un coin de la tête le dossier menant à Scott McTominay. Surtout si le milieu écossais venait à demander à quitter Manchester United afin de retrouver une place de titulaire dans un autre club de Premier League en janvier.

Outre les pistes dans l'entrejeu, Newcastle voudrait aussi renforcer son équipe en attaque. Malgré les recrutements d'Alexander Isak et Chris Wood depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires saoudiens à l'automne 2021, les Magpies manquent encore peu de densité dans le secteur offensif et aimeraient convaincre Hakim Ziyech de signer.

Rarement convaincant depuis sa signature chez les Blues en 2020, le Marocain de 29 ans risque lui aussi de chercher un nouveau défi pendant le mercato hivernal.

En plus de son temps de jeu très limité cette saison avec seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues (519 minutes), les arrivées de Joao Felix et Mykhailo Mudryk à Chelsea pourraient pousser l'ancien de l'Ajax Amsterdam vers la sortie.