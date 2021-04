Newcastle: Saint-Maximin a fait des cadeaux au personnel soignant

L'ailier français de Newcastle Allan Saint-Maximin (24 ans) a tenu à envoyer ces derniers jours des cadeaux au personnel soignant de la ville, qui lutte encore contre le coronavirus. "Les vrais héros", justifie-t-il.

Voilà qui devrait renforcer, un peu plus, la cote de popularité d'Allan Saint-Maximin dans le nord de l'Angleterre. Déjà très apprécié par les supporters de Newcastle pour ses performances, l'ailier français vient de s'illustrer pour une bonne action en dehors des terrains.

Comme le rapportent plusieurs médias britanniques, et le site officiel de son club, l'ancien Niçois a envoyé, de sa propre initiative, une soixantaine de colis cadeaux au personnel soignant de l'hôpital public (NHS). Et ce pour les féliciter de leurs efforts face à la pandémie de coronavirus.

"Je voulais vous applaudir vous, la meilleure équipe de ma ville"

Lui-même touché par le Covid fin 2020, même s'il s'était montré rassurant sur sa condition, Allan Saint-Maximin a glissé dans les paquets des confiseries de luxe made in France, des bons d'achat pour des grands magasins et un mot de remerciement. "A nos vrais héros, peut-on lire sur celui-ci. Match après match, j'ai la chance d'être chaleureusement applaudi par les gens de Newcastle! Mais cette fois, je voulais être celui qui applaudit, je voulais vous applaudir vous, la meilleure équipe de ma ville, le personnel médical de l'hôpital de Newcastle."

L'ancien international Espoirs en a dit plus sur le site de son club: "Nous sommes dans une situation incroyablement chanceuse en tant que footballeurs, nous savons que nous sommes très privilégiés. Le travail que le personnel du NHS et celui des endroits comme les banques alimentaires ont fait ici est inspirant, ça vous donne envie d'aider autant que possible. (...) Ces gars sont tous incroyables, ils font un travail formidable."

Handicapé par plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison, Allan Saint-Maximin affiche pour le moment un bilan de deux buts et trois passes décisives en 18 apparitions.