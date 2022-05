Newcastle: Saint-Maximin s'est expliqué avec son entraîneur après ses propos très commentés sur son niveau

Sur ses réseaux sociaux, le joueur de Newcastle Allan Saint-Maximin a tenu à préciser ses propos après la publication d'une interview dans laquelle il se montre très cash. L'ailier français a aussi échangé avec son entraîneur Eddie Howe, qui ne devrait pas le sanctionner.

Rétropédalage en règle. Depuis la sortie de son interview dans le dernier numéro du magazine So Foot, Allan Saint-Maximin fait face à une vague de commentaires moqueurs. Certains propos sur ses coéquipiers ont beaucoup de mal à passer auprès des supporters de Newcastle, qui lui reprochent d’être arrogant voire irrespectueux.

"Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané", dit-il dans cet entretien. Tout en ajoutant : "Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens." Ce sont ces extraits, largement relayés sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup parler ces derniers jours. Y compris chez les Magpies. En conférence de presse, l’entraîneur de Newcastle Eddie Howe a révélé que l’ancien Niçois était venu le voir jeudi pour dissiper tout malentendu.

"J'ai vu les citations, j'en ai parlé avec Allan. Je pense que je dois préciser que les citations d'Allan n’ont pas été partagées comme il le voulait. Il était inquiet hier. Nous avons parlé et il ne voulait en aucun cas nuire à l'équipe et à l'unité que nous avons su construire. Bien sûr, il a dit des choses dans une interview, mais, comme je l'ai dit, ce n'était pas dans le contexte qu'il voulait dire, même si cela s'est produit", a réagi le technicien anglais dans des propos rapportés par The Athletic. Il a précisé qu’il était peu probable que Saint-Maximin soit sanctionné.

Saint-Maximin regrette une interview "sortie de son contexte"

"J'ai accepté son explication. Idéalement, je voudrais que mes joueurs ne parlent pas d’autre chose que d'eux-mêmes et de leur propre carrière. Je ne pense pas que les joueurs ont besoin de parler d'autres joueurs. Je ne pense pas que je lui infligerai une amende pour cette situation. C'est plus une question d'éducation et de s'assurer que les joueurs savent ce que nous attendons. Nous parlerons avec l'équipe pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de retombées parce que l'unité a été notre force. Il est extrêmement important que nous gardions cela à tout prix", a insisté Howe.

Saint-Maximin a lui-même pris la parole sur ses réseaux sociaux pour préciser ses propos. "Mon interview pour So Foot a été sortie de son contexte et raccourcie sur Twitter. Je n'ai jamais rien dit de négatif sur mes coéquipiers, j'ai simplement dit comme n'importe quel fan de Newcastle le ferait que j'avais hâte d'avoir une équipe encore meilleure pour qu'on puisse progresser collectivement. Et pour que je puisse aussi progresser individuellement. Voici la fin de la phrase sur Sadio Mané pour plus d’honnêteté et moins de buzz : ‘Mais la différence entre eux et moi, c’est qu’ils montrent plein de choses sur le terrain, et en ce qui me concerne, j’en montre moins…’ C’est grave", a écrit l'ailier français de 25 ans, auteur de cinq buts cette saison en Premier League.

Dixième de Premier League, après avoir longtemps lutté pour son maintien, Newcastle a rendez-vous dimanche sur le terrain de Manchester City (17h30).