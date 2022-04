Newcastle: les passements de jambes de Saint Maximin enflamment les réseaux sociaux

Auteur d’une série de passements de jambes mercredi lors de Newcastle-Crystal Palace (1-0), Allan Saint-Maximin a régalé le public de St James’ Park. Mais aussi les internautes.

Quatorzième minute de jeu à James’ Park ce mercredi soir entre Newcastle et Crystal Palace (1-0). Le ballon arrive dans les pieds d’Allan Saint-Maximin, dribbleur hors pair, sur le côté droit. L’ailier français des Magpies, face à Cheikhou Kouyaté, ne trouve pas de solution. Pour tenter de déstabiliser son vis-à-vis, il réalise une série de passements de jambes, sur place, à vitesse grand V. S’il ne trouve pas de partenaire, il reçoit l’acclamation de son public pour cette séquence qui ressemble à s’y méprendre à des pas de danse.

"Quand ta copine vient à un de tes matchs"

Visionnée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, l’action devient vite virale. Ce jeudi matin, c’est Shaun Wright-Phillips, ancien de Manchester City et de Chelsea, qui relaie cette vidéo avec une pointe d’humour et le commentaire suivant: "quand ta copine vient à un de tes matchs".

Il faut dire que l’ancien Stéphanois pouvait être particulièrement motivé pour cette rencontre. Au moment de rentrer sur la pelouse, il a pu admirer un tifo à son effigie. "Wow, quel match, a-t-il réagi à l’issue du sixième succès de suite à St James’ Park pour les Magpies. Les six victoires à domicile, c’est pour vous. Merci beaucoup pour ça. Je ne m’attendais pas à ça, je suis très content ce soir pour cette victoire. Merci, vous êtes des fans incroyables, merci pour le soutien".

En 30 matchs de Premier League joués en 2021-2022, Allan Saint-Maximin compte 5 buts et 3 passes décisives. Surtout, il a fait plaisir à ses supporters par ses arabesques et fortement contribué au maintien plus que probable de Newcastle (11e), qui peut même rêver de la première partie de tableau après un début de saison dans le dur.