Newcastle: "Je n'ai rien à envier à Sadio Mané", assure Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin, auteur d'une bonne saison avec Newcastle, raconte dans une interview au magazine So Foot pourquoi il a autant confiance en lui. En se comparant à Sadio Mané.

Certains diront qu’il a raison d’avoir à ce point confiance en lui. D’autres penseront qu’il est fou. Dans un entretien à retrouver dans le nouveau numéro du magazine So Foot, Allan Saint-Maximin se laisse aller à des confidences pour le moins étonnantes. Sûr de sa force et de son potentiel, le virevoltant ailier de Newcastle (25 ans) ose la comparaison avec l'un des meilleurs joueurs au monde. "Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en matière de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané", dit-il.

Et d'ajouter : "Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je vais changer de dimension dans la tête des gens." Arrivé en Angleterre à l'été 2019 pour environ 20 millions d'euros, l'ancien joueur de Saint-Etienne et Nice est devenu un cadre de Newcastle. Titulaire indiscutable dans son couloir droit, il totalise cette saison 5 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Premier League au sein d'une équipe qui a longtemps lutté pour le maintien, avant de remonter au classement ces dernières semaines (10e).

Il veut s'inspirer de Jordan

"Faire des choses qui marquent les esprits, changer les règles, c'est ça le but. À l'image de ce qu'a réussi à faire Michael Jordan. Jordan, il a changé la vie de certaines personnes, il a donné du travail aux gens, et c'est ce qui est beau", appuie Saint-Maximin dans les colonnes de So Foot. Il avait tenu le même discours ambitieux en octobre au micro de RMC Sport. En faisant notamment passer un message à Didier Deschamps. "Est-ce que je pense avoir le niveau pour les Bleus ? C’est une certitude, avait-il expliqué. Je pense avoir le niveau. Il y a de bons joueurs mais comme on peut le constater, ils sont nombreux à avoir eu la chance d’être appelés."

"Moi en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être appelé et je vais continuer de travailler, parce qu’il y a la Coupe du monde. Je sais très bien qu’avec ce qu’il va se passer à Newcastle dans les mois et les années à venir, je serai de plus en plus dans une bonne position pour intégrer l’équipe de France", avait-il souligné. Cité régulièrement dans la rubrique mercato, il est lié à Newcastle jusqu'en 2026.