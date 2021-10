Norwich: le jeune gardien Dan Barden souffre d’un cancer des testicules

Dan Barden, le jeune gardien gallois de Norwich actuellement prêté en Ecosse (20 ans), souffre d’un cancer des testicules.

Après l’inquiétude, le défi. Dan Barden, jeune gardien gallois sous contrat jusqu’en 2024 avec Norwich (20e de Premier League) et prêté cette saison à Livingston (10e de D1 écossaise), a annoncé ce lundi qu’il souffrait d’un cancer des testicules. Il va devoir suivre un traitement avant de revenir sur les terrains.

"Cela a été une période très difficile, mais le soutien de ma famille, de mes amis et de mes collègues m'a aidé à traverser les dernières semaines, explique Dan Barden. (…) Le diagnostic initial a été un véritable choc pour moi, mais ce qui est positif, c'est que nous l'avons détecté tôt et que le pronostic et les prochaines étapes ont tous été positifs."

"Je suis optimiste et j'ai un état d'esprit positif, ajoute le jeune Gallois. Je suis convaincu que je serai capable de le battre et que je serai bientôt de retour pour faire ce que j'aime. Je tiens à remercier tout le monde autour de moi pour le soutien."

Norwich au soutien de Barden

Pour cette bataille contre le cancer, Dan Barden pourra compter sur le soutien de Norwich. "Tout le monde à Norwich City souhaite à Dan un prompt rétablissement, confie le directeur sportif du club, Stuart Webber. Notre amour et nos pensées sont avec lui et sa famille Dan fait partie de notre famille et nous veillons à la nôtre. Il sait que nous sommes avec lui à chaque étape du chemin. Les soins et l'attention que Dan a reçus jusqu'à présent ont été de première classe. Nous remercions tous ceux qui ont veillé sur lui et nous sommes reconnaissants à Livingston d'avoir agi sur les symptômes de Dan et de nous avoir alertés. Nous sommes impatients d'accueillir Dan à nouveau à Carrow Road et au Lotus Training Centre."