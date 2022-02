Barça: Laporta confirme l'arrivée en dernière minute d'Aubameyang, qui s'entraîne déjà

Joan Laporta a confirmé l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang ce mardi lors d’une conférence de presse du Barça. Si le recrutement du buteur gabonais n’est pas officiel, l’ancien d’Arsenal a participé à l’entraînement avec sa nouvelle équipe.

Indésirable à Arsenal et même sanctionné par Mikel Arteta en raison de son comportement, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté les Gunners lors du mercato hivernal. Les Londoniens ont accepté de s’asseoir sur ses 18 mois de son contrat et de l’envoyer gratuitement à Barcelone afin de faire l’économie de son salaire.

Le buteur de 32 ans, lui, a consenti à un effort financier pour trouver un accord avec le Barça et rejoindre la Catalogne avant la clôture du mercato. Et à en croire Joan Laporta, cette arrivée s’est jouée à rien. "La documentation est arrivée à une minute de la fermeture du mercato", a estimé le président blaugrana mardi en marge d’une conférence de presse sur l’audit interne du club catalan.

Aubameyang présenté en "fin de semaine"

Pas encore officialisée par Barcelone, la signature de Pierre-Emerick Aubameyang le sera bientôt. En obtenant le document confirmant son départ d’Arsenal avant la fin du mois de janvier et la limite du mercato hivernal, le Barça a fait une grande partie du chemin. Ne reste plus, désormais, qu’à finaliser toute la paperasse et présenter l’international gabonais aux 72 sélections à la presse et aux socios.

Des ultimes formalités qui pourraient encore prendre quelques heures ou jours si l’on se fie aux propos de Joan Laporta. "Si tout va bien, nous présenterons Aubameyang en fin de semaine", a encore estimé le président blaugrana.

Aubameyang s’entraîne déjà, bientôt apte à jouer?

En attendant de voir son recrutement finalisé et officialisé par le Barça, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà participé à sa première séance collective sous les ordres de Xavi ce mardi. Selon les médias catalans, l’attaquant de 32 ans a d’abord rencontré les autres joueurs du vestiaire, ses nouveaux coéquipiers, lors d’un bref échange avec chacun d’entre eux.

Malgré un souci des suites du Covid-19 qui a mis prématurément fin à sa CAN 2022 avec le Gabon, l’ancien joueur de Dortmund et Arsenal a ensuite effectué l’intégralité des entraînements avec le groupe professionnel sans ressentir de gêne particulière.

De bon augure en vue d’une incorporation rapide en championnat. Absent des terrains depuis le début du mois de janvier lors d’un match amical en sélection, Pierre-Emerick Aubameyang semble tout proche d’un retour à la compétition.

Dimanche le Barça défiera l’Atlético de Madrid en Liga avant le derby contre l’Espanyol, un duel contre Valence et la double confrontation de Ligue Europa face à Naples. Des rencontres où, le buteur de 32 ans risque de faire un bien fou au Barça.