Passé cireur de banc à Manchester City, Phil Foden a vécu une des "pires périodes" de sa carrière

Le jeune international anglais Phil Foden a avoué avoir vécu des dernières semaines difficiles en club. Souffrant de la cheville après la Coupe du monde, il a peiné à retrouver une place de titulaire avec Manchester City et a souvent vu ses coéquipiers jouer... depuis le banc de touche.

La carrière d'un athlète de haut niveau est faite de hauts et de bas. Phil Foden peut en témoigner, lui qui a confié avoir l'une des "pires périodes de sa carrière" ces dernières semaine à Manchester City, où il a très mal vécu son statut de remplaçant en 2023. Le jeune joueur de 22 ans, notamment touché à la cheville après la Coupe du monde, a eu du mal à retrouver son meilleur niveau.

Foden de retour à 100%

Le "diamant" de Manchester City - comme l'a appelé son coach, Pep Guardiola - l'a confirmé: il se sent désormais "à 100 % en forme et à l'aise." Cet état de santé physique et mental contraste avec celui de quelques semaines en arrière. "Cela a été l'un des pires moments de ma carrière mais tout le monde passe par là et c'est la façon dont on réagit qui compte", a soufflé le Cityzen après la victoire de son équipe à Bristol en FA Cup mardi (3-0). Match durant lequel il a signé un doublé.

Phil Foden a manqué quatre rencontres entre le 19 janvier et le 5 février. Un passage difficile pour le prodigieux anglais: "[Le problème était] l'inconfort dans mes pieds et le fait de ne pas jouer autant. J'aime jouer au football et quand je ne le fais pas, je suis un peu frustré."

Soutenu par Pep Guardiola

Invité à réagir au début d'année compliqué de son protégé, le manager espagnol a pris la défense de son joueur: "Cette saison, il a eu un peu de mal et était un peu déprimé. Mais maintenant il est de retour pour la meilleure partie de la saison." Pep Guardiola l'a senti, Foden est prêt à faire de nouveau parler la poudre. Il est impliqué sur quatre buts (trois buts et une passe décisive) lors des deux derniers matchs.

Le joueur aux 22 sélections avec les Three Lions est de retour au meilleur moment, à une dizaine de jours d'affronter le RB Leipzig pour le huitième de finale retour de Ligue des champions.