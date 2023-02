Manchester City: Guardiola au secours d'Haaland, sous le feu des critiques

Critiqué pour un manque d'implication apparent lors du match nul de Manchester City à Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi (1-1), Erling Haaland est très critiqué en Angleterre. Son coach Pep Guardiola a pris sa défense en conférence de presse.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a pris la défense ce vendredi de son buteur vedette Erling Haaland, "impressionnant depuis le début de la saison" mais sous le feu des critiques en Angleterre pour son supposé manque d'implication lors des derniers matchs. Le technicien espagnol, interrogé en conférence de presse sur le faible nombre de ballons touchés par le Norvégien lors des dernières sorties de City, a rétorqué: "C'est de notre faute, pas de celle d'Erling qui a été impressionnant depuis le début de la saison."

"Je n'ai pas besoin de statistiques, dès que le match est fini, je sais qui s'est impliqué ou pas dans le jeu"

Haaland n'a pas marqué lors des deux derniers matchs nuls décevants de City à Nottingham Forest (1-1) en Premier League et à Leipzig (1-1) en Ligue des champions, et surtout a touché très peu de ballons. "Je n'ai pas besoin de statistiques, dès que le match est fini, je sais qui s'est impliqué ou pas dans le jeu, et qui devrait l'être davantage ou pas", a continué Guardiola, qui a cependant reconnu que son équipe devait s'améliorer pour optimiser le jeu de Haaland.

Ce dernier, âgé de 22 ans, pour sa première saison sous les couleurs de Manchester City, en est déjà à 32 buts toutes compétitions confondues, mais l'opinion est divisée à son égard car depuis son arrivée l'équipe semble avoir perdu de la fluidité qui faisait sa force.

Champion d'Angleterre en titre, City, qui se déplace à Bournemouth samedi, est actuellement deuxième de Premier League, à deux points d'Arsenal, le leader. "Buteur est le poste le plus difficile au monde car il implique d'avoir deux adversaires en permanence sur le dos, et Erling en a même davantage", a jugé Guardiola.