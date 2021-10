Premier League: accord trouvé pour libérer les internationaux étrangers vaccinés

Contrairement au mois de septembre, pour lequel les clubs anglais avaient refusé de libérer des internationaux étrangers, ces derniers pourront tous rejoindre leurs sélections respectives d’après les autorités britanniques.

Voilà une nouvelle qui ravit les joueurs étrangers jouant en Angleterre. Les autorités britanniques ont annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord pour laisser tous les internationaux étrangers quitter le pays, sans avoir à effectuer une longue période de quarantaine à leur retour. A contrario de la dernière trêve internationale, quand les clubs anglais avaient refusé de libérer "les joueurs pour les matchs internationaux se déroulant dans des pays de la liste rouge", comprenant de nombreux pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.

Cet accord ne concerne que les internationaux complètement vaccinés contre le Covid-19. Ces derniers pourront donc à leur retour de sélection s’entrainer et participer aux matchs de leurs clubs. Cependant, ils seront obligés de rester dans un hôtel ou un logement privé fourni par le club et ce pendant 10 jours.

"Un résultat qui équilibre les intérêts du club et du pays"

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités du football pour parvenir à un résultat qui équilibre les intérêts du club et du pays tout en maintenant les plus hauts niveaux de santé et de sécurité publiques", a expliqué un porte-parole du gouvernement britannique.

Désireux de garantir la sécurité sanitaire du pays, tout en n'entravant pas les obligations professionnelles des joueurs, le porte-parole a aussi déclaré: "Notre meilleure défense contre le virus est la vaccination et ces nouvelles mesures permettront aux joueurs entièrement vaccinés de remplir leurs obligations internationales de la manière la plus sûre et la plus pratique possible, tout en leur permettant de s'entraîner et de jouer avec leurs clubs le plus tôt possible après leur retour".