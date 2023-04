Premier League: Aleksandar Mitrovic suspendu huit matches pour avoir poussé un arbitre

Expulsé en FA Cup contre Manchester United (1-3) après s'en être violemment pris à l'arbitre Chris Kavanagh, l'attaquant de Fulham Aleksandar Motrovic a écopé de huit matches de suspension.

Pour son excès de colère le 19 mars dernier, l'attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic a écopé de huit matches de suspension. En quart de finale de FA Cup, alors que les Cottagers réalisaient le coup parfait sur la pelouse de Manchester United en menant 1-0 à 20 minutes de la fin, l'arbitre Chris Kavanagh a sifflé un penalty pour les Red Devils et sanctionné Willian d'un carton rouge.

Le Serbe, auteur de l'ouverture du score en début de seconde période, a mal réagi en poussant le directeur de jeu du bras, ce qui lui a valu de recevoir à son tour un carton rouge. En plus de la suspension automatique de trois matches consécutifs à une expulsion en Angleterre, Mitrovic a écopé d'une peine supplémentaire de cinq rencontres de suspension, portant le total à huit rencontres.

L'ancien joueur de Newcastle a purgé son premier match à Bournemoth ce week-end (1-2) et pourra retrouver la compétition le 13 mai à Southampton, à l'occasion de la 36e journée de Premier League. Le buteur manquera notamment la réception de Manchester City à Craven Cottage (le 30 avril) et le déplacement à Liverpool dans la foulée (le 3 mai).

Marco Silva suspendu deux matches

De plus, la commission de discipline a décidé d'infliger à Aleksandar Mitrovic une amende de 75.000 livres (environ 86.000 euros). Pour sa part, l'entraîneur Marco Silva, également expulsé par Chris Kavanagh pour sa réaction, a écopé d'une suspension de deux matches (il manquera la réception de West Ham le 8 avril et reviendra pour le déplacement à Everton le 15) et d'une amende de 40 000 livres (46 000 euros).