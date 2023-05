Premier League: Arsenal battu à Nottingham, City officiellement champion

Arsenal a offert le titre de champion d'Angleterre à Manchester City en perdant sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0), samedi après-midi. Les Cityzens, qui jouent dimanche contre Chelsea, décrochent leur cinquième titre en six saisons.

Arsenal a rendu les armes. La défaite face à Brighton la semaine dernière avait enterré les derniers espoirs de titre des Gunners, mais l'affaire n'était pas encore entendue sur le plan comptable. Cette fois c'est fait : après un nouveau revers des Gunners sur le terrain de Nottingham Forest, Arsenal a officiellement abandonné le titre de champion d'Angleterre, qui revient à Manchester City.

Mikel Arteta avait décidé pour cette rencontre de tenter des choses tactiquement. En défense, il avait replacé Ben White dans l'axe et Jakub Kiwior arrière gauche, et demandé à Thomas Partey d'occuper le côté droit. C'était inhabituel et ça s'est vu : Arsenal a clairement manqué d'automatismes et l'entraîneur espagnol a sacrément perturbé son équipe.

Cinquième titre en six ans pour Manchester City

Dominateurs au niveau de la possession, les Gunners ont été punis sur une contre-attaque conclue avec un peu de réussite par Taiwo Awoniyi, la seule occasion de Forest en première mi-temps, et n'ont pas su se créer de vraies occasions. Les hommes d'Arteta, emballants toute la saison, ont perdu le fil et peut-être aussi la motivation depuis deux matchs.

Manchester City, pour la cinquième fois en six ans, termine donc champion d'Angleterre. Il n'y a que Liverpool qui soit parvenu, sur cette période, à interrompre le temps d'une saison la domination de la dynastie instaurée par Pep Guardiola. Dimanche après-midi à l'Etihad Stadium, City pourra savourer son titre avant même d'affronter Chelsea. Un bon moyen de penser déjà à l'après et à ce triplé après lequel courent les Skyblues.