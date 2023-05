Manchester City: Guardiola juge la Premier League "plus importante" que la Ligue des champions

En quête d'un fabuleux triplé Championnat-Cup-Ligue des champions, Pep Guardiola refuse de s'emballer. Et estime que remporter la Premier League doit être la priorité pour ses joueurs.

C’était en 1999. Avec Peter Schmeichel, Roy Keane, David Beckham, Andy Cole ou encore Dwight Yorke. Sans oublier Sir Alex Ferguson. Cette année-là, Manchester United s’offrait la Premier League, la Ligue des champions et la Coupe d’Angleterre. Une performance unique dans l’histoire du football britannique. Vingt-quatre ans plus tard, Manchester City a l’occasion de faire aussi bien.

"Le plus difficile est à venir"

Il lui suffit pour cela d’une victoire dans chaque compétition : en championnat, en FA Cup avec la finale prévue le 3 juin contre Manchester United et en C1 avec la finale sept jours plus tard face à l’Inter Milan. Les Skyblues peuvent se rapprocher de ce triplé dès ce week-end. En cas de défaite d’Arsenal samedi sur le terrain de Nottingham Forest (18h30), ils seront même sacrés champions d’Angleterre sans jouer.

Sinon, il faudra finir le travail dimanche contre Chelsea (17h). Tout en gardant en tête la préparation des deux finales à venir en Coupe et en Ligue des champions. Mais Pep Guardiola ne préfère pas trop se projeter. Pour lui, il y a même une priorité clairement établie entre ces trois compétitions.

"Le plus difficile est à venir. Les joueurs de tennis qui disputent Wimbledon disent que le plus difficile, c’est de servir pour la victoire. (…) La Premier League est la compétition la plus importante, car elle se déroule sur 10 ou 11 mois, chaque semaine. Il y a beaucoup d’émotions. Maintenant, nous savons qu’il nous reste trois matchs pour remporter le titre", a-t-il souligné vendredi en conférence de presse. Avec un match en moins, City compte quatre points d’avance sur les Gunners et une différence de buts largement favorable.