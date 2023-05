Premier League: Arsenal trébuche, Manchester City est à une victoire d'un nouveau titre

Arsenal s'est une nouvelle fois incliné ce dimanche, à deux journées de la fin de la Premier League, face à Brighton (3-0). Un coup d'arrêt qui offre à Manchester City l'occasion de conserver son titre dès le prochain match de Premier League, en cas de victoire.

Battu par Brighton (3-0) à domicile dimanche, alors que Manchester City avait gagné un peu plus tôt à Everton (3-0), Arsenal a vu ses chances de décrocher le titre de champion d'Angleterre s'effriter lors de la 36e journée.

Arsenal à quatre points

Les Gunners, qui ont été en tête du classement la majeure partie de la saison, ont maintenant quatre points de retard sur Manchester et n'ont plus que deux matches à jouer, alors que les tenants du titre en ont encore trois. Le coup de mou du mois d'avril, où ils n'ont pris que trois points en quatre journées et subi une correction à Manchester City (4-1), alors que ces derniers viennent d'aligner onze victoires en championnat, a inversé le rapport de force.

Face à Brighton, qui confirme son statut de candidat à l'Europe avec sa sixième place actuellement qualificative pour la Ligue Europa, les hommes de Mikel Arteta ont manqué de précision dans la finition. Martin Odegaard (15e), Bukayo Saka (45e) ou Reiss Nelson (64e) ont vu leurs tentatives fuir le cadre de très peu, alors que Leandro Trossard, arrivé de Brighton cet hiver, a même touché le haut de la transversale peu après la demi-heure de jeu.

Une défaite 3-0 face à Brighton

Les Seagulls se sont montrés eux plus réalistes, le jeune Paraguayen Julio Enciso (19 ans) se trouvant à point nommé aux six mètres pour reprendre de la tête un centre à rebond de Pervis Estupinan (0-1, 51e). En toute fin de match, alors qu'Arsenal poussait mais de façon assez stérile, Deniz Undav (0-2, 85e) puis Estupinan (0-3, 90+6e) sont allés porter l'estocade aux espoirs des Gunners, dont le dernier titre de champion d'Angleterre remonte à la saison 2003-04.