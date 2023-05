Premier League: La drôle de recrue d'Arteta pour aider Arsenal à gagner le titre

Etant sur le point de perdre le titre alors qu'ils étaient en tête de la Premier League pendant la quasi-entiereté du championnat, les hommes de Mikel Arteta ont vu débarqué une nouvelle recrue à l'entraînement: une chienne nommée "Win", devant permettre à Arsenal un boost du moral.

Un nouvel invité au centre d'entrainement d'Arsenal! Selon les informations du Evening Standard et du Times, Mikel Arteta aurait recruté une chienne, nommée "Win", afin de redonner de l'espoir à ces joueurs dans cette dernière ligne droite du championnat. Arsenal est toujours en course pour être champion d'Angleterre mais s'est fait récemment dépasser par Manchester City, qui pourrait sceller son titre dès ce week-end.

Une chienne bien accueillie

Selon les récits faits par les deux journaux britanniques, "Win" passerait la plupart de ses journées sur le terrain d'entraînement du club londonien. Mikel Arteta aurait eu l'idée d'intégrer un chien au sein de l'équipe le mois dernier, après avoir lui des recherches qui ont montré que caresser un chien peut être apaisant, améliorer l'humeur et réduire le niveau de stress. Le technicien basque estimerait également qu'elle pourrait renforcer l'esprit de solidarité qui a permis à Arsenal de lutter le titre cette saison.

Arteta l'aurait même amenée voir Aaron Ramsdale au moment où il signait sa prolongation jusqu'en 2028 cette semaine. Son propriétaire serait un membre du staff, avec lequel la chienne vit. "Win", invitée du centre d'entraînement des Gunners depuis environ un mois serait très appréciée des joueurs. Standard Evening raconte qu'un programme de balades a été mis en place pour elle et qu'elle est même invitée à goûter aux plats raffinés du chef, son plat préféré étant le poulet grillé.

Des méthodes de motivation très particulière

L'entraîneur d'Arsenal est réputé pour ces méthodes farfelues de motivation, comme la saison dernière lorsqu'il avait installé des haut-parleurs sur le bord d'un terrain d'entraînement pour diffuser "You'll Never Walk Alone" avant le déplacement d'Arsenal à Anfield, où il s'est incliné 4-0. Dans le documentaire de Prime sur la saison passée des Gunners, on le voit également apporter une ampoule dans le vestiaire avant une réunion d'équipe pour souligner l'importance de la transmission de l'énergie.

La défaite 3-0 contre Brighton le week-end dernier a pratiquement mis fin aux espoirs d'Arsenal de remporter son premier titre de champion depuis 2004. Son rival Manchester City peut remporter son cinquième titre en six ans en battant Chelsea dimanche - ou si les Gunners perdent contre Nottingham Forest samedi.