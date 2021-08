Premier League: Arsenal déjà en plein cauchemar pour son début de saison contre Brentford

Pas qualifié pour une coupe d'Europe en raison de sa huitième place la saison dernière, Arsenal ouvre l'exercice 2021-2022 de Premier League par une défaite chez le promu Brentford (2-0).

Un cauchemar sans fin pour Arsenal. Privé de coupe d'Europe cette saison pour avoir terminé le championnat à une modeste huitième place en mai dernier, le club londonien démarre sa saison par une défaite chez le promu Brentford ce vendredi (2-0), en ouverture du nouvel exercice de Premier League.

Le mercato a été plutôt restreint, il est vrai, pour les Gunners, qui ont recruté à grands frais Ben White et cherche à acheter Martin Odegaard. Et les absences de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont pesé lourd. Mais cet Arsenal-là a de quoi inquiéter les supporters.

Chelsea puis Manchester City au programme

Sergi Canos a ouvert le score à la 22e minute, après un dégagement catastrophique de Calum Chambers sur une situation chaude dans la surface. Nouvelle punition en deuxième période, avec un but de la tête signé Christian Norgaard sur une situation confuse. 2-0 et ce n'est pas volé, tant Arsenal a peiné à construire des actions tranchantes, avec un Nicolas Pépé toujours aussi maladroit et malgré les efforts incessants d'un Emile Smith-Rowe un peu trop seul.

13 août 2021 et la démission de Mikel Arteta est déjà réclamée sur les réseaux sociaux, avec un hashtag #Artetaout. Le prochain match des Gunners, ce sera contre Chelsea, tenant du titre en Ligue des champions et qui vient de remporter la Supercoupe d'Europe. Ce sera ensuite... Manchester City. Ce début de saison s'annonce décidément morose.