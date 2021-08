Premier League: 20 buts de plus par saison grâce aux changements pour le VAR

Alors que la Premier League fait son retour vendredi sur RMC Sport, l'utilisation du VAR va connaître plusieurs modifications cette saison, avec notamment un bénéfice du doute accordé à l'attaquant en cas de situation litigieuse.

J-1 avant le coup d'envoi de la saison 2021-2022 de Premier League. Brentford et Arsenal seront les premiers en piste vendredi (21 heures sur RMC Sport 1) pour lancer ce nouvel exercice. Et peut-être les premiers, également, à expérimenter les nouvelles directives mises en place en ce qui concerne l'utilisation de la VAR.

Plus de souplesse pour l'attaque, et 20 buts de plus par saison en Premier League ?

Le plus gros changement qui arrive dans le championnat d'Angleterre concerne le bénéfice du doute donné à l'attaquant en cas de situation de hors-jeu très litigieuse. Selon le chef des arbitres de Premier League Mike Riley, cela devrait permettre "d'ajouter 20 buts" qui auraient été refusés sans cette souplesse. Un autre mode de calcul de la fameuse ligne fictive entre le défenseur et l'attaquant va être mis en place, ainsi qu'un autre angle de visionnage que celui utilisé par les diffuseurs, tout cela de manière à faciliter l'interprétation de la situation par l'arbitre central.

Une autre situation est également à l'étude et concerne les incidents où l'arbitre assistant a reçu l'ordre de garder le drapeau baissé afin que le jeu se poursuive, et cela même si le joueur attaquant est bel et bien en position de hors-jeu. "Il y a eu certaines situations où le joueur était clairement hors-jeu à cinq mètres et où on laissait jouer jusqu'au bout en ayant parfois recours à l'arbitrage vidéo", détaille Mike Riley. "Ce que nous encourageons désormais c'est que les arbitres assistants signalent, car il y aura beaucoup moins de passages de jeu qui vont frustrer les gens."

Des arbitres avec des micros, une technologie automatisée pour sanctionner les hors-jeux... Le foot d'après se construit

En parallèle, la FIFA et l'Ifab - l'instance qui édicte les règles du football - avancent sur la possibilité de rendre plus transparent le processus de décision des arbitres, afin de mieux communiquer avec les supporters. Une des options serait, à l'image des arbitres de NFL aux Etats-Unis, de voir un officiel muni d'un micro et qui expliquerait succinctement sa décision, qui serait ensuite retransmise par les hauts-parleurs du stade.

Enfin, et cela pourrait tout autant changer le jeu et la manière d'arbitrer, une nouvelle technologie automatisée qui pourrait attester instantanément d'une position de hors-jeu ou non est en cours de développement. La FIFA espérerait même qu'elle soit disponible dès la Coupe du monde au Qatar en 2022, cela afin de réduire le temps de vérification avec la VAR d'une trentaine de secondes aujourd'hui à à peine quelques-unes.