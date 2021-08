Premier League: Arsenal "ne procure plus d'émotions" Petit

Ancienne figure des Gunners, désormais consultant RMC Sport, Emmanuel Petit n'a pas mâché ses mots après la première sortie manquée d'Arsenal face à Brentford samedi en Premier League (défaite 2-0). Sur le plateau de PL Live, il a avoué "se désinteresser progressivement" des performances du club du nord de Londres.

Balayé par le promu Brentford (2-0) en ouverture de la nouvelle saison de Premier League, Arsenal ne s'est pas rassuré, vendredi, au moment de démarrer cet exercice 2021-2022. Privés de nombreux cadres (Aubameyang, Lacazette, Partey) et contraints de lancer dans le grand bain ses nouvelles recrues (Lokonga, White), ainsi que le jeune Folarin Balogun à la pointe de l'attaque, les Gunners ont plié face à des Bees bien plus entreprenants, qui ont su profiter des faiblesses collectives et défensives de leur adversaire pour s'imposer.

"Je ne vois pas la trajectoire que va prendre le club"

Une fois encore, le scénario du match n'était pas sans rappeler quelques sorties insipides des hommes de Mikel Arteta la saison dernière. De quoi lasser les supporters de la première heure, mais aussi les anciens joueurs, comme Emmanuel Petit. Le consultant RMC Sport, légende des Gunners et ancien cadre des Invincibles (2003-2004), n'a pu masquer sa déception après cette nouvelle contre-performance du club nord-londonien.

"Je me désinteresse progressivement d'Arsenal, on va de désillusion en désillusion, déplore-t-il. Ils ne me procurent plus aucune émotion et je ne vois pas la trajectoire que prend le club depuis des années. Cela a commencé sous l'ère d'Arsène Wenger et il y a eu une continuité après. La politique d'Arsenal, je n'y vois pas grand-chose... Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de profils. Les carences sont bien identifiées depuis des années, notamment sur le plan défensif, et là ça a été un fiasco."

L'ancien milieu de terrain des Bleus poursuit sa réflexion en s'interrogeant sur le caractère attractif des Gunners: "Qui veut venir à Arsenal aujourd'hui? Le seul argument que l'on propose, c'est l'argent - car il n'y a pas de coupe d'Europe - et encore, ils sont loin des équipes qui sont devant depuis des années. À l'époque d'Arsène Wenger, ce qui était plébiscité, c'était le caractère sportif, le jeu."

Après cette défaite inaugurale, les coéquipiers de Granit Xhaka devront vite se ressaisir d'autant que les deux prochaines journées de Premier League s'annoncent musclées, avec la réception du vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea, pour un derby qui s'annonce électrique, avant de se déplacer sur le terrain des champions en titre, Manchester City.