Premier League; Arsenal retire le brassard de capitaine à Aubameyang, toujours mis à l'écart

En plus de ses performances peu convaincantes avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s’est attiré les foudres de Mikel Arteta et de ses dirigeants à la suite de problèmes disciplinaires. À tel point que les Gunners ont annoncé via un communiqué le retrait du brassard de capitaine à l’attaquant.

Rien ne va plus pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) à Arsenal. Auteur de seulement quatre buts en Premier League avec en prime une maladresse surprenant face aux cages, l’attaquant n’arrive plus à endosser le rôle de leader chez les Gunners.

À cela s’ajoute des problèmes disciplinaires puisque le club avait autorisé il y a quelques jours le Gabonais à un voyage à l'étranger. Mais le buteur était rentré en retard et a vu de ce fait ses patrons l’écarter du dernier match Southampton, rencontre remportée par ses coéquipiers (3-0).

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Premier League

La sanction ne s’arrête pas là puisque ce mardi, Arsenal a annoncé via un communiqué que le joueur de 32 n’allait plus porter le brassard de capitaine: "Suite à sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club."

Aubamenyang écarté contre West Ham

Ce n’est pas tout, l’ancien du Borussia Dortmund ne prendra pas part à la rencontre de ce mercredi (à 21h) contre West Ham: "Il ne sera pas pris en compte pour la sélection pour le match de mercredi contre West Ham United. Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent selon les règles et les normes que nous avons tous établies et convenues."

Des mesures importantes prises par le sixième de Premier League afin de faire respecter l’institution. Reste à savoir, qui endossera le rôle de capitaine jusqu’à la fin de la saison. Avec cette sanction, Alexandre Lacazette a des chances d’être à nouveau titularisé cette semaine par Mikel Arteta en championnat.