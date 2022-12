Arsenal: Henry encense Saka qui n'est plus "un joueur gentil"

Thierry Henry, ancienne légende d’Arsenal, est plus que jamais sous le charme de Bukayo Saka dont il a remarqué sa mue en attaquant tueur et moins gentil.

Arsenal a redémarré fort en Premier League après la coupure Coupe du monde. Les Gunners se sont imposés face à West Ham (3-1) lundi, portés notamment un Bukayo Saka (21 ans), buteur et toujours en grande forme. Thierry Henry, ancienne légende du club, a réitéré son admiration pour le jeune ailier et sent une prise de conscience dans son jeu. Il l’invite à se montrer encore plus féroce pour être encore plus décisif.

"C’est important pour lui de devenir une menace tueuse et un joueur qui n'est pas gentil"

"C'est quelque chose que je veux souligner, il a utilisé le mot déception, il comprend à quel point c’est important de gagner des batailles, à quel point c’est important pour lui de devenir une menace tueuse et un joueur qui n'est pas gentil, a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du club sur Prime Vidéo. Cette norme ne peut pas être agréable. Lorsque vous passez cette ligne, c’est vous ou votre adversaire. Il vaut mieux que ce soit vous et il le comprend maintenant."

Auteur de cinq buts et cinq passes décisives en Premier League cette saison, Saka sort aussi d’une très belle Coupe du monde avec l’Angleterre, achevée en quart de finale face à la France (2-1). Lundi, il a encore été l’un des joueur les plus remuants des Gunners, qu’il a remis dans le match en égalisant. Gabriel Martinelli puis Eddie Nketiah ont finalement offert la victoire aux hommes de Mikel Arteta, toujours leaders avec provisoirement sept points d’avance sur Newcastle, deuxième.

Tout en restant prudent, Henry croit aux chances de titres d’Arsenal, 18 ans après le dernier. "Oui, ils (Newcastle, ndlr) sont là pour rester, nous sommes là pour rester, nous avons une équipe, a expliqué l’ancien buteur. Nous, les supporters d'Arsenal, attendions une équipe compétitive, pas 11 joueurs. Vous gagnez un titre avec une équipe."