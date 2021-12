Premier League: Arteta explique pourquoi il a retiré le brassard de capitaine à Aubameyang

Après l'annonce du club informant du retrait du brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a pris le relais en conférence de presse. Il explique avoir pris cette décision "pour préserver son groupe" et que le Gabonais, "meurtri", allait avoir "besoin de temps" pour digérer.

À peine le temps de l'officialisation de la nouvelle passé que, déjà, vient celui des explications. Deux heures après l'annonce par le biais d'un communiqué du retrait du brassard de capitaine d'Arsenal à Pierre-Emerick Aubameyang, le coach des Gunners, Mikel Arteta, était sous le feu des questions des journalistes lors d'une conférence de presse improvisée pour l'occasion.

"Pour l'instant il n'est pas dans l'équipe (...) il est un peu meurtri et a besoin de temps"

"Le communiqué est clair" commence par rappeler le technicien espagnol avant de dérouler les coulisses de ce choix : "Quand on prend une telle décision, on le fait pour préserver le club. On a eu une conversation en face-à-face, je ne vous dirais pas ce que l'on s'est dit. Il doit accepter la décision (...) Pour l'instant il n'est pas dans l'équipe. C'est une décision difficile à accepter et digérer. Il est un peu meurtri et a besoin de temps. Nous avons une bonne relation et c'est pour cela que c'est compliqué. On se devait d'être clair quant à cette situation, faire taire les spéculations et aider l'équipe à rester concentrée."

Petit rappel des faits : le club du nord de Londres a décidé de sanctionner l'attaquant gabonais suite à une nouvelle sanction disciplinaire la semaine dernière. Selon le site The Athletic, le joueur de 32 ans était revenu en retard d'un voyage personnel à l'étranger. La quarantaine de 48 heures imposée au retour, faisant partie des dispositions anti-Covid, lui avait fait rater l'entraînement précédant le match face à Southampton, match où, en conséquence, il n'avait pas été retenu dans le groupe. En mars dernier, déjà, son entraîneur avait fait le choix de ne pas l'aligner pour le derby face aux Spurs de Tottenham en raison d'un retard à une réunion d'avant-match.

Lacazette et Xhaka en pole pour lui succéder

Maintenant, reste à savoir qui héritera du brassard dès mercredi face à West Ham (21 heures) dans ce choc pour l'Europe entre le 6e et le 4e. Mikel Arteta a laissé filtrer quelques indices lors de sa conférence de presse : "Nous avons plusieurs joueurs possibles pour être capitaine. Le dernier match c’était Laca(zette), nous avons aussi Granit (Xhaka) (...) Mais le leadership dans le groupe est fort, nous avons un vestiaire multiculturel, expérimenté, où tout le monde prend sa part et tout le monde doit être concerné."