Premier League: battu à Everton, Manchester United perd gros dans la course à l’Europe

Sans inspiration, Manchester United a été battu 1-0 sur la pelouse d’Everton samedi lors de la 32eme de journée. Un revers qui hypothèque encore un peu plus ses chances de participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

Triste après-midi pour Manchester United. Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont réalisé une très mauvaise affaire dans la course à la Coupe d’Europe et surtout à la Ligue des champions en s’inclinant 1-0 sur la pelouse d’Everton dans le cadre de la 32eme journée de Premier League. Un but d’Anthony Gordon en première période a permis aux joueurs de Frank Lampard de s'imposer et de prendre un peu leur distance avec la zone rouge, tout en enfonçant des Red Devils, sans génie à Goodison Park.

"On ne sent pas de feu ni de passion dans cette équipe"

Avec trois points de retard sur le Top 4 en attendant les autres résultats, MU voit s’éloigner ses rêves de C1. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la performance, sans relief, qui inquiète. "C’est à se demander si ce sont des joueurs de haut niveau, s'interroge Eric Roy, consultant RMC Sport. On en a peut-être fait des stars avant l’heure. On ne sent pas de feu ni de passion dans cette équipe."

Les Mancuniens avaient pourtant bien entamé la rencontre sollicitant Jordan Pickford, le gardien international des Toffees. Mais c’est Everton qui ouvre le score contre le cours du jeu avant la demi-heure de jeu. Avec réussite, Anthony Gordon voit son tir détourné par Harry Maguire tromper David De Gea (1-0, 27e). Malgré l’entrée en jeu rapide de Paul Pogba à la place de Fred, semble-t-il blessé, Manchester United est toujours autant à la peine sur le plan offensif. En dépit d’une ultime reprise cadrée de Ronaldo dans le temps additionnel, MU n’y arrivera pas.