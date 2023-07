Premier League: Bruno Fernandes annoncé nouveau capitaine de Manchester United

Cinq jours après l'annonce de la fin du capitanat de Harry Maguire, Manchester United a annoncé que Bruno Fernandes héritait du brassard pour la saison 2023-24 "et au-delà". Le Portugais avait déjà été capitaine une bonne partie de la saison passée, en l'absence de l'international anglais.

Manchester United a annoncé ce jeudi que Bruno Fernandes serait le nouveau capitaine du club. Le Portugais de 28 ans remplace l'ancien capitaine Harry Maguire, qui a annoncé la semaine dernière qu'il ne dirigerait plus l'équipe, suite à une décision prise par son entraîneur Erik ten Hag.

Un capitaine qui "vise le succès pour 2023-24 et au-delà"

"Le milieu de terrain portugais a déjà porté le brassard pour United à de nombreuses reprises et Erik ten Hag a confirmé qu'il dirigerait désormais l'équipe de manière permanente, écrit le club mancunien dans son communiqué. En tant que capitaine, le double Joueur Sir Matt Busby de l'année continuera à promouvoir les normes les plus élevées au sein de l'équipe, alors que United vise le succès pour la saison 2023/24 et au-delà."

Bruno Fernandes devient ainsi le septième capitaine du club au cours des dix dernières années, après Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia, Ashley Young et Maguire. Le Portugais avait rejoint le club en provenance du Sporting en janvier 2020 et est depuis devenu un joueur incontournable du XI mancunien, gardant son statut de leader au gré des changements d'entraîneur.

"Beaucoup de succès" pour Fernandes

Le milieu offensif a marqué 64 buts et délivré 54 passes décisives en 185 apparitions et, aux côtés de Maguire, a remporté la Coupe de la Ligue la saison dernière, mettant fin à une disette de six ans pour le club.

Il y a cinq jours, celui qui était l'ancien capitaine des Red Devils avait annoncé sur son compte Twitter perdre son brassard, au profit de son coéquipier, après une saison où il n'a été titulaire qu'à 16 reprises toutes compétitions confondues. "Je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m'avoir confié cette responsabilité pour la première fois et je souhaite beaucoup de succès à celui qui prendra la suite, qui aura tout mon soutien", avait entre autre écrit le défenseur central.