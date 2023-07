Manchester United: Maguire annonce qu'il ne sera plus capitaine la saison prochaine

Capitaine de Manchester United la saison passée, Harry Maguire a annoncé sur Twitter qu'il ne portera plus le brassard des Red Devils lors de l'exercice 2024-25. Une décision prise par Erik ten Hag, selon l'explication du défenseur central anglais.

"C'est l'un des plus grands honneurs du football de club." Dans une déclaration sur son compte Twitter, Harry Maguire a annoncé ce dimanche qu'Erik ten Hag avait pris la décision de changer de capitaine avant la nouvelle saison et de lui retirer donc le brassard, dont il avait hérité lors du passage d'Ole Gunnar Solskjaer.

"Je tenais à remercier chaleureusement les supporters de Manchester United"

"Après avoir discuté avec le manager aujourd'hui, il m'a informé qu'il changeait de capitaine. Il m'a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement très déçu, je continuerai à donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je porterai le maillot, assure le défenseur mancunien. Je tenais donc à remercier chaleureusement les supporters de Manchester United pour leur soutien sans faille pendant que je portais le brassard."

"Depuis le jour où j'ai pris mes fonctions, il y a trois ans et demi, ce fût un immense privilège de diriger Manchester United et l'un des moments de ma carrière me rendant le plus fier jusqu'à présent. C'est l'un des plus grands honneurs du football de club. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour contribuer à la réussite de Manchester United, sur le terrain et en dehors."

Bruno Fernandes futur capitaine?

"Je serai toujours reconnaissant à Ole Gunnar Solskjaer de m'avoir confié cette responsabilité pour la première fois et je souhaite beaucoup de succès à celui qui prendra la suite, qui aura tout mon soutien", conclut celui qui avait été nommé capitaine des Red Devils seulement six mois après avoir rejoint le club en provenance de Leicester City pour 87 millions d'euros.

La saison passée, le défenseur central a perdu sa place dans le XI après seulement deux matches, démarrant assez mal sa saison. Le joueur de 30 ans n'a été titularisé que 16 fois toutes compétitions confondues, dont la moitié en coupe, et a même été relégué derrière le latéral gauche Luke Shaw dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Pendant ses absences, Bruno Fernandes a hérité du brassard et sera probablement nommé nouveau capitaine.