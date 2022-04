Premier League: "C'est vraiment médiocre", le constat cinglant de Neville sur Manchester United

Incapable de battre Leicester (1-1) samedi, Manchester United fait du surplace en championnat et voit l'Europe s'éloigner de plus en plus. Pour Gary Neville, ancien capitaine des Red Devils, la situation est particulièrement inquiétante.

Ce n’est même plus de l’énervement. Mais une profonde lassitude. Après le nul concédé par Manchester United samedi face à Leicester (1-1), à l’occasion de la 31e journée de Premier League, Gary Neville n’a pas mâché ses mots. L’ancien capitaine des Red Devils, reconverti comme consultant pour la télévision britannique, estime que cette équipe est bien trop faible pour pouvoir prendre l’une des quatre premières places synonymes de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

"Est-ce que Manchester United va terminer en-dehors du top 4 ? Je pense que oui. Ils sont vraiment mauvais. Je pensais que la trêve internationale allait fonctionner, leur permettre de faire une petite pause et de revenir. Mais s’ils continuent à jouer comme ça, les deux prochains mois vont être longs pour les joueurs et les supporters parce que c’était vraiment médiocre aujourd’hui", a pointé du doigt l’ex-défenseur au micro de Sky Sports, dans des propos rapportés par le Daily Mail. A ses yeux, les raisons d’être inquiet pour l’avenir de Manchester United sont nombreuses.

"Nous avons dépassé la colère"

"Dans l’ensemble, il y a trop de choses dans ce club en ce moment qui sont incertaines. Il y a les discussions autour de Harry Maguire, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, mais aussi sur le futur manager et sur Ralf Rangnick. Est-ce qu’il va vraiment prendre un rôle de consultant pour le club à la fin de la saison ? En fait, je ne suis pas en colère. Et je pense que les supporters sont comme moi. Nous avons probablement dépassé la colère. On est à plat, on s’ennuie", a-t-il développé. Et pour lui, les joueurs ne sont pas les seuls responsables.

"Aujourd’hui, il n’y avait rien. Je crois sincèrement que les joueurs s’en soucient, mais ils manquent une direction, quelque chose qui vienne du sommet", a appuyé Neville, pas tendre non plus avec Rangnick. "On a joué sans avant-centre à domicile. Ne pas mettre Marcus Rashford, ça veut dire quelque chose. Je sais qu’il n’est pas en bonne forme, je sais qu’il manque de confiance, mais ne pas le faire démarrer… (Rashford est entré en seconde période, ndlr). Ça tue Rashford", a conclu la légende mancunienne. Sixième de Premier League en attendant la fin du week-end, Manchester United n’a plus que huit matchs pour sauver une triste saison.

Prochain rendez-vous le 9 avril sur le terrain d’Everton.