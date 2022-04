Premier League: au ralenti, Manchester United voit l'Europe s'éloigner

La qualification en Ligue des champions la saison prochaine continue à doucement s'éloigner pour Manchester United, tenu en échec par Leicester (1-1) à Old Trafford ce samedi en Premier League.

Sans Cristiano Ronaldo ni Edinson Cavani, Manchester United a compromis ses chances de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les Red Devils ne devaient rien céder aux Foxes de Leicester, sous peine d’anéantir leurs derniers espoirs de qualification pour la C1. Mais ils devaient surtout l’emporter pour ne pas offrir l’opportunité à Tottenham et surtout Arsenal de s’échapper dans cette course à la quatrième place.

Le match nul (1-1) concédé à Old Trafford n’arrange pas les affaires du club mancunien, ni de son entraîneur Ralf Rangnick, chahuté par les supporters avant le début du match. Et encore, Manchester United a peut-être évité le pire tant les occasions se sont multipliées sur le but de David De Gea. La saison des deux équipes aurait pu basculer à tout moment au cours d’une seconde période bien plus animée que la première.

Arsenal peut s'échapper

Chacune des deux formations a eu droit à ses temps forts, et Manchester United, comme Leicester, pourra regretter plusieurs occasions, parfois très franches, de prendre l’avantage. De Gea, héroïque à de nombreuses reprises cette saison, s’est détendu pour enlever une superbe tête de Fofana, qui prenait à coup sûr le chemin des filets (72e). Dans la foulée, Maddison s’est vu refuser un but pour une faute de Iheanacho sur Varane (82e).

La défense de Leicester a eu ses moments de panique, elle aussi, mais United n’a pas su en profiter. L’équipe mancunienne, enthousiaste en fin de match, a souffert d’une trop grande imprécision, notamment de la part de ses joueurs réputés les plus fins techniquement, tels Paul Pogba et Jadon Sancho. Fred, unique buteur mancunien, a semblé bien seul face à une équipe de Leicester beaucoup plus structurée collectivement.

Privé de Cristiano Ronaldo, malade, et avec Marcus Rashford sur le banc au coup d'envoi, Ralf Rangnick avait placé Bruno Fernandes en faux-neuf, soutenu par Paul Pogba, un système pas très convaincant. Manchester United, monument du football anglais, a peut-être fait une croix définitive sur ses chances d’accéder au top 4 et à la Ligue des champions en fin de saison. Les cinq points pris sur ses quatre derniers matchs ne sont pas un rythme qui ouvrira les portes de l'Europe aux Mancuniens.

Arsenal, avec deux matches en retard à disputer, pourrait prendre jusqu’à six points d’avance à l’issue de cette journée. Le mandat de Ralf Rangnick, embauché pour redonner un peu de saveur à cette saison, s’apparente de plus en plus à un échec.