Premier League: Cantona intègre à son tour le Hall of Fame

La Premier League a annoncé ce mardi qu’Eric Cantona avait été choisi pour faire partie de son Hall of Fame. L’ancien attaquant français est récompensé pour ses performances sous le maillot de Manchester United, avec qui il a remporté quatre titres de champion dans les années 1990. En laissant une trace indélébile dans la mémoire des fans.

Personne n’oubliera son regard déterminé, son col relevé et ses inspirations de génie. Eric Cantona a marqué durablement l’histoire de Manchester United (70 buts en 156 matchs). Et par extension celle du football anglais. La Premier League a annoncé ce mardi que l’ancien attaquant français avait été choisi pour intégrer son Hall of Fame. Le King d’Old Trafford rejoint Alan Shearer et Thierry Henry, nommés le mois dernier. Plébiscité par les fans, Cantona est récompensé pour son passage légendaire à Manchester United, où il est devenue une idole absolue.

Arrivé de Leeds en 1992, le natif de Marseille a remporté quatre titres de champion en cinq saisons avec les Red Devils. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Avec des actions inoubliables, des punchlines aiguisées et un style unique qu’il a entretenu jusqu’à sa retraite à l’été 1997. "Leader et charismatique, un maître du football de contre-attaque et l’un des plus grands joueurs que la Premier League ait vu", résume un post Twitter de la Ligue lancée en 1992.

"Je ne suis pas surpris"

Au-delà des exploits balle au pied, l’histoire retiendra également son coup de pied donné à un fan de Crystal Palace en tribunes en janvier 1995. Un pétage de plombs qui lui avait valu neuf mois de suspension à l'époque.

"Je suis très heureux et très fier et en même temps, je ne suis pas surpris, a réagi la star de 54 ans, en apprenant son intronisation au Hall of Fame. Bien sûr, jouer en Angleterre était un rêve. C'est le rêve de tout le monde de jouer en Premier League. J'ai eu la chance d’évolue dans cette équipe avec des joueurs formidables, un manager formidable et des fans formidables. C'était le football dont je rêvais parce que Manchester United est un club qui veut gagner. C'est l'identité de ce club, sa philosophie." Après Cantona, d’autres grands joueurs devraient prochainement être choisis pour étoffer le Hall of Fame de la PL.