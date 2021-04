Super League: Cantona demande à ce que les supporters "soient respectés"

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Eric Cantona a pris position lui aussi contre le projet de Super League, officialisé ce dimanche par 12 clubs européens dont Manchester United.

C'est une nouvelle voix influente du monde du football qui s'oppose fermement au projet de Super League. Ce dimanche, douze clubs européens ont officialisé la tenue prochaine d'une compétition européenne qui devrait à terme se disputer avec 20 équipes, dont 15 formations permanentes et 5 équipes invitées selon des modalités qui restent encore à définir.

Depuis, de nombreux acteurs du ballon rond n'hésitent pas à montrer leur hostilité à ce projet, en opposition avec la Ligue des champions qui a aussi adopté une nouvelle réforme, ce lundi, pour proposer un nouveau format de compétition.

Six clubs anglais sont notamment à l'origine de ce projet de Super League, dont Manchester United où Eric Cantona reste une légende. Dans une vidéo relayée sur son compte Instagram, le "King" ne mâche pas ses mots. "Je voudrais dire quelque chose à propos de la Super League. Depuis un an, on voit des matches à la télévision avec les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs du monde. Et c'est vraiment ennuyeux. Parce que les fans ne sont pas là, a lancé celui qui a remporté à 4 reprises la Premier League avec les Red Devils. Les supporters chantent, sautent, supportent leur équipe. Les fans sont ce qu'il y a de plus important dans le football et ils doivent être respectés."

"Est-ce que ces grands clubs ont demandé à leurs fans ce qu'ils pensent de cette idée?"

Partout en Europe, de nombreux supporters ont aussi fait part de leur mécontentement, notamment en Angleterre. Ce lundi, lors de la rencontre entre Leeds et Liverpool, l'un des membres du projet, les joueurs de Marcelo Bielsa ont tous porté des t-shirts avec le slogan "le football appartient aux fans" et un avion avec une banderole "Dites non à la Super League" a survolé le stade.

"Est-ce que ces grands clubs ont demandé à leurs fans ce qu'ils pensent de cette idée? Non malheureusement, et c'est dommage", a conclu Eric Cantona. Manchester United est maintenant sous la menace de l'UEFA, qui réfléchit à plusieurs sanctions pour les clubs dissidents. En accord aussi avec les ligues nationales, une exclusion des championnats nationaux est envisagée pour les frondeurs. Ces dernières heures, d'autres légendes des Red Devils dont Gary Neville ou l'emblématique Sir Alex Ferguson, ont eux aussi vivement critiqué ce projet de Super League.