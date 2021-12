Premier League: "cela ne nous ressemble pas" regrette Klopp après la défaite contre Leicester

Battus 1-0 par les Foxes mardi soir lors de la 20e journée de Premier League, les Reds ont laissé échapper de précieux points. Le manager de Liverpool Jürgen Klopp a expliqué après la rencontre avoir assisté "à un match étrange" de la part de ses joueurs.

Une deuxième défaite de la saison qui tombe au plus mal pour les Reds. Mardi soir au King Power Stadium contre Leicester, Liverpool a laissé filer trois points cruciaux dans la course pour le titre à l'occasion de la 20e journée de Premier League (1-0).

Ademola Lookman (58e) est venu donner l'avantage aux Foxes, avant que ceux-ci ne fassent front devant le but de Kasper Schmeichel pour accrocher ce beau succès. Pourtant, les hommes de Jürgen Klopp ont eu de nombreuses occasions, notamment un penalty manqué (deux fois) par Mohamed Salah au quart d'heure de jeu. Mais le technicien allemand, comme il l'a reconnu peu après le coup de sifflet final ai micro de la BBC, "n'a pas reconnu" son équipe.

"Nous avons joué ce match de façon très étrange"

"Peut-être que si je regarde à nouveau la rencontre, nous étions juste malchanceux. Mais je ne suis pas sûr que cela soit mon analyse. Je n'ai pas aimé notre performance pour être honnête. Nous avons joué ce match de façon très étrange. Nous avons eu des opportunités de marquer, ils en ont eu une et cela a suffi."

Et le coach des Reds d'ajouter : "Il y a eu trop de prestations de mes joueurs en-dessous de leur niveau. Mon travail consiste à déterminer ce genre de choses avant le match, savoir qui est en forme ou non. Très souvent, ces garçons m'ont donné l'occasion de dire 'wow quel jeu !' mais ce soir (hier) c'est tout l'inverse. Ce n'était pas bien et cela ne nous ressemble pas."

Toujours bloqué à six points du leader Manchester City, qui se déplace ce mercredi sur la pelouse de Brentford (21h15 sur RMC Sport 1), Liverpool peut voir son principal rival s'envoler au classement. Mais pas le temps de tergiverser pour les coéquipiers de Sadio Mané puisqu'ils iront défier les Blues de Chelsea - qui peuvent chiper la 2e place aux Reds en s'imposant ce soir contre Brighton - dès dimanche. Un choc XXL pour tenter de bien débuter 2022 et se remettre sur de bons rails.