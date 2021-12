Boxing Day: Manchester City écrase Leicester après un match complètement fou

Manchester City s'est imposé face Leicester ce dimanche dans le cadre du Boxing Day, malgré une grosse frayeur en seconde période, dans une rencontre complètement dingue (6-3). Les Skyblues trônent confortablement en tête de Premier League.

Un très beau cadeau de Noël pour tous les fans de football. Manchester City et Leicester ont livrés un duel spectaculaire ce dimanche (6-3), au cœur du Boxing Day, avec neufs buts et des rebondissements. Pourtant, les hommes de Guardiola semblaient partis pour infliger une nouvelle correction, alors qu’ils restaient sur des victoires 7-0 (face à Leeds) et 4-0 (à Newcastle).

Après 25 minutes de jeu, les hommes de Guardiola mènent déjà de quatre buts, notamment grâce à des penalties de Mahrez (14e) et Sterling (25e). Auparavant, Kevin De Bruyne avait idéalement lancé les siens en tout début de match au terme d’un enchaînement de grande classe dans la surface (5e). Une petite faute de main de Schmeichel avait permis à Gundogan de corser l’addition (21e).

Le réveil est venu d’Ihenacho

Sans doute endormis sur leurs lauriers, les Cityzens se font surprendre à la reprise, malgré leur large avance. En l’absence de Vardy, sur le banc et pas suffisamment remis pour jouer, c'est Kelechi Iheanacho qui a endossé le costume de leader d’attaque de Leicester.

James Maddison réduit d'abord l’écart à la conclusion d’un contre, bien aidé par une glissade de Laporte au départ de l’action (55e, 4-1). Et ce quelques instants avant le but de l’espoir d’Ademola Lookman (59e, 4-2), au terme d’un autre mouvement ultra rapide, sur une nouvelle passe décisive d’Iheanacho. L'attaquant nigérian est ensuite attentif pour marquer le troisième but des Foxes en renard des surfaces, après une frappe de Maddison déviée par Ederson sur sa barre (65e, 4-3), et soigner son retour à l’Etihad Stadium. Manchester City venait pourtant d’avoir une balle de cinquième but, repoussée par Amartey sur sa ligne.

Les Cityzens mettent la pression sur Liverpool et Chelsea

Dans une rencontre décidément dingue, Manchester City a immédiatement remis les pendules à l'heure. Laporte se rattrapant en redonnant deux buts d’avance aux siens, sur corner (69e, 5-3). Malgré une frayeur venue d’Ihenacho, décidément intenable, Ederson a éteint l’incendie d’une superbe parade. Sterling est alors venu parachever le festival offensif en fin de match, également sur corner (87e, 6-3).

Malgré une grosse frayeur en seconde période, les Cityzens continuent leur ascension en tête de Premier League puisqu’ils comptent désormais 6 longueurs d’avance sur Liverpool, qui a vu sa rencontre face à Leeds reportée, et 9 sur Chelsea, qui affonte Aston Villa à 18h30. De leur côté, les Foxes glissent en 10e position, au terme de ce match explosif.