Premier League: chants, fumigènes, confettis,... les belles images de la parade festive de Liverpool

Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions au Stade de France contre le Real Madrid (0-1), les joueurs de Liverpool sont de retour en Angleterre. Malgré la défaite, les joueurs sont présents au défilé pour célébrer cette nouvelle belle saison. Accompagnés par les applaudissement de centaines de supporters.

Que ce soit à Paris ou Liverpool, la fête aurait pu être très grande pour les fans des Reds qui ont à la fois fait le déplacement en France pour la finale de la Ligue des champions, mais aussi ceux qui sont restés en Angleterre. Malgré la défaite contre le Real Madrid (1-0), les joueurs de Jürgen Klopp peuvent compter sur le soutien des fans.

De retour en terre anglaise, les coéquipiers de Sadio Mané n’ont pas le temps de souffler et participent ce dimanche à un grand défilé pour célébrer cette saison réussie. Si la performance des Reds face aux Madrilènes ne restera pas dans les esprits, le peuple présent à Liverpool est bel et bien au rendez-vous. Pas pour siffler, mais applaudir ceux qui ont tout de même accrochés deux trophées avec la FA Cup et la Carabao Cup.

Des drapeaux, chants et fumigènes au menu

Musique à fond, confettis, un seul mot d’ordre à Liverpool: la fête. Entouré par les fumigènes et les fans, le bus abritant les joueurs présents sur le toit roule sans encombre dans les rues. Loin d’être insensibles à cette ferveur, les Reds se prêtent au jeu. À commencer par Klopp qui présente les coupes anglaises.

Le capitaine Jordan Henderson se joint à la fête en arborant un grand drapeau à l’effigie du club. Andrew Robertson s’occupe d’encourager la foule à chanter encore plus fort. James Milner, Virgil Van Djik et Joe Gomez s’ambiancent sur la musique en fond. La perte de la Ligue des champions ne semble pas avoir affecté le moral des habitants de Liverpool qui continueront à pousser leur équipe, afin d’accrocher à nouveau le titre en Premier League, également perdu au profit de Manchester City.