Premier League: Chelsea perd déjà un sponsor majeur après les sanctions contre Abramovich

La marque Three UK, qui apparaît notamment sur le maillot de Chelsea, a décidé de "suspendre jusqu'à nouvel ordre" son partenariat avec les Blues. L'entreprise de télécommunications se retire quelques heures après la décision du gouvernement britannique de geler les actifs du propriétaire Roman Abramovich.

Le chiffre 3, représentant le sponsor Three UK, fournisseur de services Internet et de télécommunications britannique, n'apparaîtra plus sur le maillot de Chelsea "jusqu'à nouvel ordre". La marque a décidé de "suspendre" son parrainage avec le club de Roman Abramovich, dont les actifs ont été gelés et qui a mis Chelsea en vente dans la foulée du conflit ukrainien.

Le logo de Three UK ne sera plus visible non plus à Stamford Bridge. Ce jeudi, le gouvernement britannique avait décidé de sanctionner le propriétaire russe de Chelsea, sous pression en raison de ses liens avec Vladimir Poutine en plein coeur de la guerre en Ukraine. Interdit de toucher de l'argent en lien avec Chelsea, Abramovich cherche un repreneur.

La décision du gouvernement britannique perturbe fortement Chelsea, qui ne peut plus bénéficier de revenus sur la billetterie et le merchandising, rendant le prochain mercato très compromis tout comme la vente du club. La formation londonienne touche 47 millions d'euros par saison avec Three UK.

D'autres sponsors pourraient suivre

Three UK est le premier sponsor à quitter provisoirement le navire. Mais cette décision pourrait être suivie par d'autres, à l'image de Nike qui verse 65 millions d'euros par an ou Hyundai (15 millions) et Hublot (17 millions). La presse britannique rapporte que ces marques ne voudraient plus être associées à l'oligarque russe Roman Abramovich.

"Les sanctions d'aujourd'hui sont la dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au peuple ukrainien, a déclaré ce jeudi le premier ministre britannique Boris Johnson. Nous serons impitoyables dans la poursuite de ceux qui permettent le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux et l'occupation illégale d'alliés souverains."

Pour rappel, Chelsea dispute un match de FA Cup ce jeudi (20h30) sur le terrain de Norwich. Les Blues vont devoir rapidement trouver une solution pour enlever le logo Three du maillot.