Guerre en Ukraine: Chelsea réclame déjà des assouplissements face aux sanctions drastiques

Chelsea a déclaré ce jeudi vouloir discuter avec le gouvernement britannique et lui demander de changer la licence qui lui a été provisoirement accordée, pour qu'il puisse "fonctionner aussi normalement que possible" après les sanctions imposées à son propriétaire Roman Abramovich.

Temporairement privé de tous ses revenus, empêché de signer de nouveaux contrats et forcé de se serrer la ceinture en raison des sanctions économiques prises par le Royaume-Uni contre son propriétaire russe Roman Abramovich, Chelsea veut discuter avec les autorités pour "fonctionner aussi normalement que possible". Dans un communiqué dévoilé jeudi, le club londonien dit avoir "l'intention d'engager des discussions avec le gouvernement britannique", dans l'espoir d'avoir un peu plus de marge de manoeuvre.

En plus d'ajouter Roman Abramovich à la liste des personnalités influentes proches de Vladimir Poutine (qui sont désormais empêchées de profiter de leurs avoirs et de commercer avec des entreprises britanniques en représailles à la guerre en Ukraine menée par la Russie), le gouvernement du Royaume-Uni a drastiquement limité l'activité de Chelsea. Il lui a notamment interdit de vendre des marchandises et de nouveaux billets pour les matchs, ce qui a provoqué la fermeture de la boutique du club située à Stamford Bridge.

Par ailleurs, le gouvernement a bloqué le processus de vente du club initié par Roman Abramovich. Les services du 10 Downing Street ont toutefois précisé que cette cession pourrait tout de même être autorisée à l'avenir, si l'oligarque russe n'en tire aucun profit, comme il l'avait annoncé au début du mois.

Les matchs de Chelsea auront bien lieu

L'équipe de Thomas Tuchel n'a, en outre, plus le droit de dépenser plus de 20.000 livres sterling (environ 23.000 euros) pour réaliser ses déplacements dans le cadre d'un match. Or, le coût d'un déplacement en Premier League est estimé à 35.000 euros. Cette restriction vaut aussi pour toutes les autres équipes du club, notamment les jeunes et la section féminine. C'est pour ce genre de détails, entre autres, que le champion d'Europe souhaite que le "champ d'application" de sa licence provisoire soit revu. En coulisses, la direction du club est néanmoins optimiste sur le fait que le gouvernement accorde des dérogations pour les voyages, notamment en Ligue des champions (le club se rend à Lille le 16 mars pour les huitièmes de finale retour).

En attendant, Chelsea va bien continuer à payer ses joueurs et disputer ses matchs. La Premier League a confirmé que la rencontre de championnat programmée ce jeudi soir à Norwich allait bien avoir lieu (20h30 sur RMC Sport Live 9). "Le gouvernement a délivré une licence permettant à Chelsea de continuer à s'entraîner, à jouer ses matchs et à remplir ses obligations pour le reste de la saison", a confirmé la ligue anglaise.