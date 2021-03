Premier League: Chris Wilder, l'entraîneur de Sheffield United, licencié

Conséquence de la saison catastrophique réalisée par le club, lanterne rouge de Premier League avec 12 points de retard sur le premier non-relégable, Sheffield United a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Chris Wilder. Arrivé en 2016, il avait fait remonter l’équipe dans l’élite.

Il est de ces séparations que l’on fait à contrecœur, tiraillé entre l’affect et la raison. Il y avait Claudio Ranieri, licencié moins d’un an après avoir offert à Leicester son premier titre de champion d’Angleterre, il y aura maintenant Chris Wilder. Dernier de Premier League avec seulement 14 points et quatre victoires à onze journées du terme, Sheffield United a décidé de se séparer de son entraîneur, Chris Wilder, 53 ans. L’information, révélée par Sky Sports, devrait être officialisée par le club dans les prochaines heures.

Une légende du club

Arrivée en 2016 à Sheffield United, Chris Wilder avait hérité d’un club embourbé en League One (3e division) depuis 2011. Pour sa première saison sous les ordres de son nouveau coach, l’équipe du Yorkshire remporte son premier championnat de League One avec un total de 100 points, record absolu dans l’histoire du club. Deux ans plus tard, en 2019, Sheffield United est vice-champion de Championship (2e division) et retrouve la Premier League, douze ans après l’avoir quittée. La saison du retour est parfaitement réussie : les hommes de Chris Wilder terminent 9e, à cinq points de Tottenham et des places européennes.

Sheffield © Iconsport

Une saison en enfer

Mais la saison 2020-2021, au lieu d’être celle de la confirmation, est un cauchemar. Sheffield concède 15 défaites sur les 17 premières journées. La première victoire n’arrive que le 12 janvier contre Newcastle (1-0). Depuis ce premier succès, le club en a décroché trois autres, dont un de prestige sur la pelouse de Manchester United (2-1), mais a également concédé sept défaites.

Le licenciement de Chris Wilder était donc inéluctable. Il intervient à deux jours d’une rencontre face à Leicester, équipe contre laquelle Sheffield avait manqué de décrocher son second point de la saison en décembre, douché par un but de Jamie Vardy dans le temps additionnel (2-1 score final).