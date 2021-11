Premier League: City surclasse United dans le derby de Manchester

Eric Bailly, contre son camp, et Bernardo Silva ont inscrit les deux buts de la victoire 2-0 de Manchester City sur la pelouse de Manchester United, samedi après-midi à l'occasion de la 11e journée de Premier League. L'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils est plus que jamais incertain.

Le public d'Old Trafford est donc tombé de haut deux fois de suite en l'espace de deux semaines. D'abord giflé 5-0 par Liverpool, Manchester United a concédé samedi une incontestable défaite 2-0 face à Manchester City. Privés de Paul Pogba (suspendu) et de Raphaël Varane (blessé), Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes ont été complètement désarmés par le rouleau-compresseur de Pep Guardiola. Si ce n'est une volée remarquable de Cristiano Ronaldo au beau milieu de la première période, les Red Devils ont subi la loi des Skyblues durant l'intégralité de la rencontre.

Satisfaisante contre Tottenham, mais en difficulté face à l'Atalanta, la nouvelle recette tactique de Solskjaer, le 3-5-2, n'a absolument pas fonctionné cette fois. Dès la mi-temps, le coach norvégien s'est empressé de remettre une défense à quatre, en faisant sortir Eric Bailly, auteur malgré lui du premier but bien précoce de l'adversaire (7e, csc). Mais ce changement de système n'a pas eu d'influence significative sur la dynamique de la seconde période, durant laquelle Manchester City a répété ses gammes.

Pour ne laisser aucune chance à Manchester United, Guardiola a jugé qu'il ne lui fallait pas d'attaquants repiquant dans l'axe, mais des ailiers. "C'est simple. Nous voulons un pied gauche sur le côté gauche et un pied droit sur l'aile droite", a expliqué le coach espagnol, pour justifier les mises sur le banc de Jack Grealish, Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

Cancelo, homme du match

Mais la clé de ce match était (encore une fois) João Cancelo. Le défenseur gauche, droitier, a été décisif sur les deux buts. D'abord comme un latéral classique, avec son centre près de la ligne de touche qui a été coupé par Eric Bailly. Puis dans son rôle de latéral intérieur, avec ce ballon envoyé du pied droit en diagonale vers Bernardo Silva, qui a conclu au second poteau pour inscrire le deuxième but (45e). Un but on ne peut plus propre au jeu des Cityzens.

Le derby permet donc à Manchester City, dauphin provisoire de Chelsea, de se relancer après la défaite concédée la semaine passée face à Crystal Palace. Pour Manchester United, qui reste à distance du podium, une question se pose désormais: Ole Gunnar Solskjaer va-t-il conserver son poste? Pressenti pour lui succéder, Antonio Conte s'est engagé avec Tottenham. Mais l'ultimatum (trois matchs) annoncé par la presse anglaise pour "OGS" a désormais pris fin. Malheureusement pour lui, les trêves internationales sont de belles opportunités pour procéder à des changements majeurs.