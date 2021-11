Tottenham: Kane déja très emballé par les débuts de Conte

Pour son premier match avec Tottenham, Antonio Conte a connu une première victoire compliquée en Ligue Europa Conference face au Vitesse (3-2). Auteur d’une passe décisive, Harry Kane a dit tout le bien qu’il pensait du nouveau coach et compte sur ses coéquipiers pour briller sous les ordres de l'Italien.

Antonio Conte a réussi ses débuts avec Tottenham. Si la victoire a été difficile face au Vitesse en Ligue Europa Conference (3-2), les Spurs engrangent de la confiance et sont encore en lice pour se qualifier en vue des phases finales de la compétition, avec leur deuxième place dans le groupe G.

Peu performant depuis le début de la saison, Harry Kane (28 ans) semble motivé par l’arrivée de l’Italien. Désireux de quitter son club formateur l’été dernier pour aller à Manchester City, le buteur n’a inscrit depuis le saison qu’un seul but en neuf matchs de Premier League.

A lire ses propos accordés au Evening Standard, l’Anglais semble heureux de l’arrivée d'Antonio Conte: "Il a été fantastique. Tout le monde a vraiment hâte de travailler avec lui au quotidien, d’apprendre et d’essayer de s’améliorer. C’est la principale chose qu’il fera: essayer d’améliorer chaque joueur."

Le joueur de 28 ans s’attend aussi à un autre niveau sur le terrain avec la venue de l’ancien coach de l’Inter Milan: "Je suis sûr qu’il peut m’améliorer et c’est excitant. Quand vous avez fait ce que j’ai fait dans le jeu jusqu’à présent et que vous avez toujours l’impression qu’il y a plus à venir, c’est vraiment excitant. Je l’attends avec impatience."

"Il n’a rien à prouver"

Avec l’arrivée d'Antonio Conte, le neuvième de Premier League peut espérer viser une remontée au classement. C’est le souhait d'Harry Kane, qui compte sur ses coéquipiers pour se mettre à la hauteur des exigences de leur nouveau manager: "Il n’a rien à prouver. Il l’a fait sur plus grande scène avec les plus grandes équipes, donc il va nous donner tout ce qu’il a pour nous améliorer et maintenant c’est à nous en tant que joueurs de n’avoir aucune excuse."

L’attaquant n’a pas manqué de relever les ambitions des dirigeants en engageant l’Italien: "Cela montre une grande ambition. Son CV parle de lui-même. Tout le monde sait à quel point il est apprécié et ce qu’il a fait en tant que manager dans le jeu."