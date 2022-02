Premier League: Conte et Tottenham enfoncent le Leeds de Bielsa dans la crise

Désireux de se relancer après quatre défaites en cinq matchs, Tottenham s’est rassuré ce samedi mais a enfoncé encore plus Marcelo Bielsa et Leeds dans la crise (0-4). Kane, Kulusevski, Son et Doherty ont su profiter de la fébrilité de la défense des Peacocks.

Malheur au perdant. Voilà comment résumer en quelques mots les enjeux de cette confrontation entre Leeds et Tottenham. Même si leur position au classement est totalement différente, les deux formations devaient gagner afin de se rassurer.

Mission accomplie pour les hommes d’Antonio Conte. Après quatre défaites sur les cinq derniers matchs, les Spurs se sont relancés avec la manière (4-0). Il leur a suffi de dix minutes pour prendre conscience que la défense de Leeds est loin d’être un modèle de solidité. En cinq minutes, Matt Doherty et Dejan Kulusevski ont fait le break, aidés des défenseurs adverses anormalement fébriles face aux offensives du septième de Premier League.

Un spectacle plaisant pour Antonio Conte qui traversait une période compliquée et ne fermait pas la porte à un départ, suite à la défaite contre Burnley (1-0). Mais la veille du match face à Leeds, l’Italien rassurait les siens en affirmant être prêt à "aider le club".

L’heure est grave pour Leeds et Bielsa

Une sublime offrande d’Hojbjerg pour Harry Kane à la 27e minute et une réalisation de Heung-Min Son en fin de partie ont permis aux visiteurs de se mettre à l’abri. Avec 60 buts encaissés, dont 20 sur les cinq dernières rencontres, les troupes de Marcelo Bielsa sont plus que jamais proches de la zone rouge. Rappelons que le 18e Burnley ne compte que trois points de retard et affronte Crystal Palace ce samedi (à 16h).

Preuve d’un manque de confiance chez les joueurs, Stuart Dallas n’a pas su profiter de la sortie totalement manquée d’Hugo Lloris à la 75e minute, pour réduire le score. Une réalisation qui aurait pu changer le scénario de la rencontre.

Cette semaine, le technicien argentin assurait qu’un changement dans le style de jeu n’allait pas bouleverser la situation. La prestation des siens ne risque pas de dissiper "les doutes" de ses dirigeants à son égard. Si Bielsa venait à conserver son poste, la rencontre du week-end prochain contre Leicester pourrait être une des dernières cartouches de l’ancien Marseillais pour sauver sa place.