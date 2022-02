Premier League: Bielsa conscient "des doutes" sur sa position à Leeds

Balayé 6-0 par Liverpool mercredi en match en retard de Premier League, Leeds se rapproche de plus en plus de la zone rouge. Conscient de la situation alarmante, Marcelo Bielsa sait que son poste d’entraîneur pourrait être menacé.

Si prometteur pour sa première saison en Premier League post-remontée, avec à la clé une bonne neuvième place, Leeds vit une année très compliquée. Quinzièmes du classement avec trois points d’avance sur le premier relégable, les Peacocks ont connu une nouvelle humiliation avec cette défaite 6-0 contre Liverpool mercredi soir, en match en retard.

Alors qu’il faisait l’unanimité depuis sa venue en 2018, Marcelo Bielsa pourrait voir son poste d’entraîneur être remis en question. À l’issue de cette nouvelle défaite, l’Argentin a lui-même admis que ses propriétaires sont susceptibles d’avoir "des doutes" au vu de la forme de l'équipe, qui reste sur trois défaites consécutives.

De son côté, Bielsa assure qu’il cherche des solutions afin d’inverser la tendance et assurer le maintien dans l’élite: "Comment pourrais-je ne pas remettre en question ce que je fais? Bien sûr que je me remets en question." Même s’il ne pense pas qu’un "changement de style va changer ce qui nous arrive."

Qui pour remplacer Bielsa?

S’il admet que son équipe a des difficultés dans le jeu, Bielsa assure cependant qu’il n’a pas à se plaindre du rendement des coéquipiers de Raphinha, notamment sur les efforts fournis: "Les joueurs, le dévouement à ce qu’ils font, les joueurs en accord avec ce qu’ils font, ils l’expriment par leur effort et leur intensité et c’est une valeur que jusqu’à présent, l’équipe conserve (…) Les joueurs donnent leur maximum."

Il y a quelques semaines, The Telegraph dressait la liste des potentiels successeurs de Bielsa, au cas où ce dernier venait à ne pas prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2022. Les noms évoqués étant Jesse Marsch (passé par Leipzig), Ernesto Valverde (ancien du FC Barcelone) et Carlos Corberan (en poste à Huddersfield Town). Un de ces trois noms pourrait-il débarquer plus tôt que prévu, si la situation venait à empirer? Les Peacocks accueilleront Tottenham ce samedi (à 13h30). Pas la meilleure des confrontations pour se relancer, face à une autre équipe en difficulté.