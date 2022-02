Leeds-Tottenham: pourquoi Bielsa et Conte jouent très gros

Leeds et Tottenham s’affrontent ce samedi à 13h30 (sur RMC Sport 1) pour le compte de la 27e journée de Premier League. Un duel entre deux équipes en grande difficulté et où les deux entraîneurs, Marcelo Bielsa et Antonio Conte, cristallisent les tensions.

Malheur aux vaincus à Elland Road. Ce samedi, à 13h30, Leeds accueille Tottenham pour le compte de la 27e journée de Premier League (à suivre sur RMC Sport 1) dans un duel entre deux formations en cruel manque de confiance. Si 16 points les séparent (les Spurs sont 8es tandis que les Peacocks sont 15es), la dynamique des deux équipes est très franchement inquiétante et deux hommes cristallisent les tensions: Marcelo Bielsa et Antonio Conte.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Premier League

En milieu de semaine, l’attitude du technicien italien au sortir de la défaite de Tottenham sur la pelouse de Burnley (1-0) en disait long sur l’impasse dans laquelle il se trouve: “C'est la première fois de ma vie que ce type de situation se produit. C'est inacceptable. Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation avec Tottenham mais peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l'améliorer. J'essaie de tout faire pour changer la situation, mais la situation ne change pas.”

Quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Premier League pour les Spurs

Après cette énorme déconvenue face aux Clarets, l’ancien coach semblait même à deux doigts de mettre sa démission sur la table. “Je veux faire une évaluation avec le club, je dois parler avec lui. Je veux prendre mes responsabilités. Je suis ouvert à toute décision parce que je veux aider Tottenham", a-t-il lâché, avant de rétropédaler ce vendredi en affirmant qu’il restait motivé pour aider les Spurs à remonter la pente.

Sauf que les chiffres ne mentent pas, et ces derniers trahissent les énormes difficultés du club londonien. Tottenham a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de Premier League et, alors qu’ils pensaient s’être offert une victoire référence sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City lors de la 26e journée (3-2), ils ont replongé illico contre Burnley quatre jours plus tard. Tout avait pourtant commencé comme dans un rêve pour Conte lorsqu’il a pris la place de Nuno Espiranto Santo en plein milieu de la saison, le coach italien restant invaincu en Premier League entre début novembre et mi-janvier (six victoires, trois nuls).

La défense catastrophique de Leeds

Le bilan n’est pas plus flatteur pour Marcelo Bielsa. La magie de l’entraîneur argentin, qui avait enchaîné un titre de D2 en 2020 et une solide 9e place de Premier League en 2021, n’opère plus ces dernières semaines. Comme les Spurs, les Peacocks restent sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs de championnat et sont tombés à une très inquiétante 15e place, à seulement trois points de la zone rouge. Mais c’est avant tout l’opération portes ouvertes en défense qui inquiète le plus.

Giflés 6-0 par Liverpool à Anfield cette semaine, les hommes de Marcelo Bielsa ont encaissé 16 buts sur leurs quatre derniers matchs de Premier League. Et cette porosité défensive n’est pas un épiphénomène, puisque les Peacocks sont la pire défense du championnat sur l’ensemble de la saison (56 buts encaissés en 25 matchs), avec notamment des fessées monumentales comme ce 7-0 sur la pelouse de City mi-décembre.

Bielsa: "Bien sûr que je me remets en question"

Face à cette situation plus qu’alarmante, “El Loco” ne se cache pas. "Comment pourrais-je ne pas remettre en question ce que je fais? Bien sûr que je me remets en question”, a lâché l’Argentin après la défaite contre Liverpool cette semaine, tout en admettant que ses propriétaires étaient susceptibles d’avoir des “doutes” au vu de la forme de l’équipe.

Ce samedi après-midi, les deux techniciens, qui figurent parmi les grands noms de Premier League, sont donc dos au mur. Au regard des quatre dernières confrontations toutes compétitions confondues, où les deux formations se sont chacune imposées à deux reprises, ce match couperet semble plus que jamais ouvert. Histoire de rajouter un peu d’incertitudes à un duel qui sent déjà la poudre…