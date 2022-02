Premier League: Diogo Jota porte Liverpool, Arsenal se replace

Grâce à un doublé de son attaquant portugais Diogo Jota, Liverpool a battu Leicester 2-0, jeudi à Anfield lors de la 24eme journée de Premier League. Arsenal a réalisé un joli coup en s’imposant sur la pelouse de Wolverhampton (0-1).

Liverpool poursuit sa marche en avant. Si les joueurs de Jürgen Klopp sont loin de Manchester City, ils s’accrochent à leur 2eme place en Premier League. Ce jeudi soir, en clôture de la 24eme journée, les Reds ont logiquement dominé Leicester 2-0. Un succès qui porte la griffe de leur attaquant portugais Diogo Jota, auteur d’un doublé (34e, 87e). Un but dans chaque mi-temps. Le premier opportuniste, après que Schmeichel a repoussé une tête de van Dijk, le second sur une passe parfaite de Matip. Pour la grande première de la recrue venue de Porto, Luis Diaz, Liverpool n’a pas tremblé. Déjà de retour de CAN, l’Egyptien, finaliste malheureux, est rentré à l’heure de jeu s’offrant un duel (perdu) et une frappe exceptionnelle sur l’arête de la barre transversale. Avec ce succès, Liverpool consolide sa 2eme place avec quatre points d’avance (et un match en plus à disputer) sur Chelsea.

L'improbable expulsion de Martinelli

Arsenal, de son côté, a renoué avec la victoire, la première en 2022, sur la pelouse de Wolverhampton (0-1). Gabriel, opportuniste lui aussi, a offert un précieux succès aux Gunners qui remontent au 5eme rang, à huit points du podium. Une rencontre marquée par l’improbable expulsion de Gabriel Martinelli, auteur de deux fautes de frustration sur la même action (70e).