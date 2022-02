Classement Fifa: le Sénégal profite de la CAN, l'Algérie dégringole, la Belgique toujours en tête

La Belgique reste la première nation du classement Fifa mis à jour ce jeudi et devance toujours le Brésil et la France sur le podium. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2022, le Sénégal grimpe de deux places et atteint le 18e rang. En échec pendant le tournoi, l'Algérie dégringole.

Célébrés à Dakar et dans tout le Sénégal après leur première victoire à la CAN 2022, les Lions de la Téranga en profitent également pour consolider leur place dans le top 20 des meilleures nations mondiales. Vingtième avant le tournoi continental, le Sénégal a gagné deux places et occupe désormais le 18e rang du classement Fifa, devant la Colombie et le pays de Galles. Une situation qui lui permet de réaliser la meilleure performance de son histoire.

Belle progression de l'Egypte, l'Algérie chute

La sélection entraînée par Aliou Cissé n'est pas la seule équipe africaine à profiter de la Coupe d'Afrique des nations pour signer un bond au classement de la Fifa. Sans surprise, l'Egypte gagne 11 places et occupe désormais le 34e rang mondial.

Finalistes malheureux de la compétition, les coéquipiers de Mohamed Salah restent au revanche quatrième meilleure nation de leur continent derrière le Sénégal, le Maroc (24e, +4) et le Nigeria (3e, +4).

Tenant du titre mais éliminé dès le premier tour, l'Algérie connait une lourde chute dans le nouveau classement Fifa. Incapable de gagner le moindre match pendant la CAN, la bande de Djamel Belmadi et Riyad Mahrez perd 14 places et passe de la 29e place mondiale au 43e rang. Terrible.

La Belgique reste devant

Malgré l'absence de matchs internationaux pour les sélections européennes, la Belgique trône toujours au sommet du football mondial. Si les Diables Rouges sont passés tout près de laisser leur place au Brésil à la fin de l'année 2021, l'équipe auriverde n'a pas réussi à combler son retard ces dernières semaines. La faute probablement aux deux nuls concédés contre l'Argentine et l'Equateur lors des éliminatoires pour le Mondial 2022.

La Belgique reste donc leader du classement Fifa avec 1828.45 points devant la Seleçao (1823.42 pts) et la France (1786.15 pts). Les Bleus de Didier Deschamps tenteront d'apporcher le duo de tête lors des matchs amciaux prévus contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, les 25 et 29 mars prochain.

A noter aussi, un seul changement dans le top 10 de l'instance internationale. Victorieuse de ses deux matchs en janvier et février, l'Argentine (1766.99 pts) en profite pour doubler l'Angleterre (1755.52 pts) et s'emparer de la quatrième place du classement mondial. Titrée lors du dernier Euro, l'Italie reste au septième rang mais pourrait grimper à la faveur des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde au Qatar durant le mois de mars.