Premier League: envahissement de terrain, cheveux teints, ovations... La folie de l'Etihad Stadium pour le titre de Manchester City

Au coup de sifflet final de la rencontre entre Manchester City et Chelsea ce dimanche (victoire 1-0 des Citizens), l'Etihad Stadium a été pris d'assaut par les supporters mancuniens, voulant fêter le titre avec leurs stars.

L'euphorie s'est emparée de l'Etihad Stadium. Alors que les hommes de Pep Guardiola étaient déjà sacrés champions depuis samedi soir suite à la défaite d'Arsenal face à Nottingham Forest, les supporters de Manchester City ont décidé de fêter ce troisième titre consécutif en Premier League en envahissant le terrain au coup de sifflet final du match face à Chelsea ce dimanche (victoire 1-0).

Un envahissement de terrain très vité contrôlé

Après avoir fêté le titre tous ensemble devant le match d'Arsenal samedi soir, il ne restait aux joueurs de City qu'à célébrer avec tous les supporters et à soulever le trophée devant plus de 55.000 âmes qui voulaient faire partie de la fête. Une fête d'autant plus belle qu'elle s'est conclue sur un but de Julián Álvarez, offrant une victoire 1-0 face à Chelsea, avec un XI citizen fortement remanié.

Dès la fin du match, la foule s'est immédiatement jetée sur le terrain, se précipitant vers les joueurs, qui ont eux, par mesure de sécurité, dû rejoindre les vestiaires précipitemment. Invités à quitter le terrain par le speaker, les supporters restent pour fêter ce titre tous ensemble, à défaut de pouvoir le vivre avec les joueurs.

Des célébrations dans les vestiaires et des cheveux bleus

En attendant que les supporters regagnent calmement leurs sièges, les joueurs eux ont de nouveau fêté le titre dans les vestiaires, avant de recevoir leurs médailles et le trophée sur la pelouse.

Une fois la cérémonie lancée et mise en place sur la pelouse, Pep Guardiola s'est offert une belle ovation en quittant les vestiaires, suivi de près par ses joueurs, dont certains comme Ederson se sont teints les cheveux en bleu pour l'évènement.

Le coach est ensuite resté pour saluer un à un ses joueurs aux côtés de son staff, offrant de belles images. Comme cette accolade très sympa avec Rico Lewis, jeune joueur de 18 ans lancé par Guardiola cette saison.

Après avoir chacun récupéré leur médaille, le capitaine Ilkay Gundogan s'est emparé du trophée de la Premier League et fêté ça dans un Etihad Stadium incadescant, paré de fumées bleues pour l'occasion.

L'excitation des supporters de Manchester City est immense, puisqu'après avoir remporté le titre en Premier League, les Skyblues peuvent prétendre à leur première Ligue des champions le samedi 10 juin contre l'Inter Milan, et se battre pour un nouveau trophée de la FA Cup le samedi 3 juin contre Manchester United. Un triplé qui serait historique.