Manchester City: les images de la joie des Mancuniens sacrés champions... devant la télé

Pour la troisième saison consécutive, Manchester City a été sacré champion de Premier League ce samedi. A la veille d'un match face à Chelsea, les Cityzens ont profité de la défaite d'Arsenal contre Nottingham Forest.

Champion devant la télévision. Samedi, par le biais de la défaite (1-0) d'Arsenal contre Nottingham Forest, Manchester City a été sacré champion de Premier League pour la troisième année consécutive. A la veille de la réception de Chelsea (ce dimanche à 17h), les Cityzens étaient ensemble pour fêter la bonne nouvelle.

Au coup de sifflet final du match des Gunners, les joueurs de Manchester City rassemblés devant la télévision ont exulté, eux qui se sont déjà qualifiés mercredi soir pour la finale de la Ligue des champions. Pep Guardiola a été aperçu en train de féliciter ses hommes, à l'image de Jack Grealish ou Julian Alvarez. Les joueurs ont profité des réseaux sociaux pour partager quelques coulisses. On vu chanter Riyad Mahrez le traditionnel tube de Queen "We are the champions."

Manchester City rêve désormais du triplé

De leur côté, les fans se sont rapidement rendus devant l'Etihad Stadium, le stade de Manchester City, pour communier. Les supporters auront l'occasion de fêter ce cinquième sacre dans le championnat dans l'ère Pep Guardiola (en l'espace de six saisons) et le neuvième au total. Pour les supporters, tout était déjà prêt pour célébrer ce dimanche, dans un match qui aurait pu permettre en cas de victoire de remporter le titre mais Arsenal n'a pas réussi à maintenir la pression.

Désormais, l'équipe de Pep Guardiola peut réaliser un triplé historique. Pour cela, il faudra s'imposer le 3 juin lors de la finale de FA Cup face à Manchester United puis le 10 juin en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan. Dans le football anglais, seuls les Red Devils ont déjà réussi cette performance en 1999. L'exploit serait d'autant plus historique pour Manchester City, qui n'a jamais décroché la plus prestigieuse compétition européenne.