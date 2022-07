Premier League: envahissement, fumigènes... Des sanctions plus sévères contre les débordements dans les stades

La Premier League et la Ligue anglaise ont conjointement annoncé lundi une plus grande sévérité des sanctions à l'encontre des supporters auteurs de troubles dans les stades. Les envahissements de terrain et l'utilisation d'engins pyrotechniques pourront désormais mener à des poursuites judiciaires.

C'est un coup de vis au niveau de la sécurité qui fait suite à plusieurs incidents depuis deux saisons. De l'envahissement d'Old Trafford, à l'agression de l'entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira en passant par celle de l'attaquant de Sheffield United Billy Sharp, les tensions ont été plus vives en Angleterre ces derniers temps dans les stades de football. D'où la décision prise par la Premier League lundi, conjointement avec l'EFL (la Ligue anglaise).

Les deux organisations qui gèrent les divisions du football professionnel outre-Manche se sont mises d'accord pour augmenter la sévérité des sanctions à l'encontre des supporters auteurs de troubles dans les stades. Des interdictions automatiques de stade seront par exemple mises en place pour toute personne faisant intrusion sur la pelouse ou utilisant des engins pyrotechniques.

Censurer les vidéos montrant les mauvaises pratiques

Les conséquences pourraient être encore plus lourdes pour les supporters turbulents. "Tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi ainsi que leur scolarité, mais également entraîner une peine de prison", est-il écrit dans le communiqué publié lundi.

La Premier League et l'EFL souhaiteraient également censurer les vidéos montrant l'usage d'engins pyrotechniques ou les envahissements de stade, qui sont souvent relayées en masse sur les réseaux sociaux. D'après les deux organisations, ces mesures doivent permettre une meilleure expérience des matchs de football au stade. La saison de Premier League débute le 5 août et permettra d'offrir quelques éléments de réponse.