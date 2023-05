Premier League: Everton bientôt attaqué en justice par cinq clubs anglais?

Dans le viseur de la Premier League pour avoir enfreint des règles financières, Everton pourrait être attaqué en justice par cinq clubs anglais, dont quatre luttant pour le maintien (Nottingham, Leeds, Leicester, Southampton et Burnley). Selon le Daily Mail, les formations en question pensent avoir droit à une compensation.

La lutte pour le maintien ne s’arrête pas qu’au terrain. 17e et à seulement un point de la zone rouge, les Toffees pourraient voir les concurrents du bas de tableau leur jouer un mauvais tour. Poursuivi par la Premier League pour avoir enfreint des règles financières, Everton pourrait aussi être attaqué en justice par cinq clubs: Leeds, Leicester, Nottingham, Southampton et Burnley.

Selon le Daily Mail, ces formations estiment avoir droit à une compensation financière. En cas de maintien d’Everton en Premier League, les deux clubs relégués avec Southampton demanderaient environ 350M€. Avant cela, ces cinq équipes auraient demandé à ce que l’audience disciplinaire soit avancée. En cas de retrait de point, la course au maintien aurait encore été relancée. Mais la demande a finalement été rejetée.

Des pertes estimées à plus de 300M

En Premier League, les pertes financières des clubs ne peuvent pas dépasser les 120M€ en trois ans. À Everton, ce sont plus de 300M€ qui auraient été lâchés. Avant que la ligue anglaise ne démarre son enquête, le média anglais rapporte que Leeds et Burnley avaient menacé, il y a un an, d’attaquer les Toffees en justice. Dans ses comptes, Everton estime que les pertes s’élèvent à environ 250M€, ce qui reste au-dessus de la limite autorisée.

Pourtant assuré de remonter dans l’élite la saison prochaine, Burnley pense voir droit à une part du gâteau. La raison étant les pertes financières engendrées par la relégation en deuxième division la saison dernière. En plus des pertes télévisuelles, l’actuel club entrainé par Vincent Kompany a dû rembourser un prêt de 75M€.