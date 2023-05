Manchester City: le fantastique doublé de Gündogan face à Everton

Le milieu de terrain de Manchester City İlkay Gündoğan a signé un doublé en 14 minutes ce dimanche face à Everton (victoire 3-0), sur deux très belles actions: un enchaînement sublime dans la surface puis un coup franc direct.

L'artiste de la journée. İlkay Gündoğan a livré une prestation de grande classe ce dimanche sur la pelouse d'Everton, permettant à Manchester City de l'emporter 3-0. Le milieu de terrain allemand s'est illustré avec un doublé, mais pas n'importe lequel. Un doublé sur un enchaînement contrôle-frappe retourné (37e) avant d'inscrire un coup franc direct (51e).

Un enchaînement sublime dans la surface

İlkay Gündoğan a régalé le public du Goodison Park. Sur un bon centre flottant de Riyad Mahrez, le milieu de terrain de Manchester City contrôle de la cuisse dos au but avant de reprendre avec son pied droit dans un retourné sans s'élever du sol. Un geste surprenant, qui vient se nicher dans le petit filet à droite de Jordan Pickford, trop court pour le détourner (0-1, 37e).

Puis Gündoğan a remis ça deux minutes plus tard, en servant parfaitement Erling Haaland dans la surface sur un bon centre après un gros déboulé sur le côté gauche suite à une perte de balle d'Everton (2-0, 39e).

Un coup franc direct qui le place derrière Özil

Mais l'autre chef d'oeuvre du milieu allemand viendra juste après la pause, lorsqu'il hérite d'un très bon coup franc à l'entrée de la surface, presque plein axe. Il enroule parfaitement sa frappe, qui vient se nicher dans la lucarne de Jordan Pickford (3-0, 51e). Un doublé qu'il célèbre avec toute l'équipe, remplaçants y compris.

İlkay Gündoğan est sur une très belle série en Premier League, puisqu'il a signé quatre buts et une passe décisive en deux matchs. Il est d'ailleurs devenu le deuxième joueur allemand à être impliqué sur plus de 60 buts en Premier League, après... Mesut Özil (87 buts et passes décisives). En fin de contrat à l'issue de la saison, le joueur de 32 ans serait sur les tablettes du FC Barcelone, qui peine encore à satisfaire ses demandes salariales.